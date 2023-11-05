Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin Temmuz ayının sonunda Karatay Beton Elemanları Üretim Tesisi’ni hayata geçirmesiyle birlikte belediye ciddi oranda tasarruf sağladı. Söz konusu tesis, açıldığı 2 aydan bu yana 70 bin metrekare parke üretti. Elde edilen bu üretimin piyasa değerinin ise 10 milyon lirayı aştığı belirtildi.

Karatay Belediyesi’nin altyapı çalışmalarında kullandığı kilitli parke, bordür ve beton elemanları artık Karatay Belediyesi Beton Elemanları Üretim Tesisi’nde üretiliyor. Temmuz ayının sonunda Tatlıcak Mahallesinde hizmete açılan, 12 bin 331 metrekarelik alana kurulu tesis; bin 551 metrekare kapalı depolama ile üretim hacmine sahip. Fabrika aynı zamanda kilit parke ve bordür taşının yanı sıra bims briket, beton briket ile kısmi hazır betonunu da üretebiliyor. Günlük bin 200 metrekare kilitli parke taşı veya bin 300 metretül de bordür üretebilen tesis, yıllık ortalama 300 bin metrekarenin üzerinde kilitli beton parke taşı üretimi yapabiliyor. Yine söz konusu tesis, yıllık ortalama 325 bin metre de bordür taşı imalatı gerçekleştirebiliyor.

“Karatay’ın tesisi, 2 ayda 10 milyon TL değerinde üretim yaptı

Açıldığı günden bu yana olan 2 aylık süreçte 70 bin metrekare kilitli parke taşı üreten Karatay Belediyesi Beton Elemanları Üretim Tesisi, bu üretimi sayesinde Karatay Belediyesi’ne önemli oranda tasarruf etme imkanı sağlamış oldu. Yeni yatırım rekor düzeylerde parke yol çalışması yapan Karatay Belediyesi’nin giderlerini önemli ölçüde azaltarak, çalışmaları sürdürülebilirliğine de katkı sağladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak bugüne kadar hizmete açtıkları tüm yatırımlarını ve projelerini kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdiklerini hatırlatarak, Karatay Belediyesi Beton Elemanları Üretim Tesisi’nin de aynı hassasiyetle ilçeye kazandırıldığını belirtti. Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak bizlere emanet olarak bırakılan kaynakların doğru ve verimli bir şekilde kullanılmasına büyük önem veriyoruz. Temmuz ayının sonunda açılışını yaptığımız Beton Elemanları Üretim Tesisimiz sayesinde belediyemizin altyapı çalışmalarının en büyük gider kalemlerinden biri olan kilitli parke ve bordür taşını artık kendimiz üretiyoruz. Üreten belediye vizyonumuza uygun bir şekilde hareket ederek kurduğumuz Beton Elemanları Tesisimizde 2 ayda 70 bin metrekarenin üzerinde kilitli parke ürettik. Bu üretimimizin de piyasa değeri ise 10 milyon lira. Karatay Belediyesi olarak bu doğrultuda hareket etmeye ve proje üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.