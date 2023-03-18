Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek Karataylı gençlerin sınav başvuru ücretlerini karşılayacak.

Karatay Belediyesi’nden bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek Karataylı gençlere müjde geldi. Geçtiğimiz yıl YKS’ye giren tüm öğrencilere TYT kayıt ücreti desteği veren Karatay Belediyesi, bu yıl ilçede ikamet eden tüm gençlerin Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınav ücretlerini de karşılama kararı aldı.

“Gençlerimizin gayretleri ve başarıları daim olsun”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gençlerin yanında olmayı sürdürdüklerini vurgulayarak, gençleri geleceğe hazırlayacak her türlü projenin içinde olduklarını söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Eğitim hayatınızda sizlerin yanında olmaya, sosyal destek paketlerimizi eğitim alanında çeşitlendirip istifadenize sunmaya devam ediyoruz. 12. sınıf öğrencilerimize yönelik olarak geçtiğimiz yıl YKS için başlattığımız TYT oturumu sınav kayıt ücreti desteğini bu yıl tüm oturumları kapsayacak şekilde genişlettik. Tek yapmanız gereken ‘Yanıbaşımda Karatay’ mobil uygulamamıza kayıt olarak online işlemler içerisindeki dijital başvurular bölümünden YKS desteği başvurunuzu yapmanız. İlgili alanda merak ettiklerinize ve sonrasındaki sürece dair gerekli bilgilendirmeler yer alıyor. Sizlere sınavlarınızda başarılar diliyorum. Gayretiniz ve öğrenme azminiz daim olsun. Karatay belediyesi olarak eğitim hayatınızın her aşamasında yanı başınızda olmaya devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum” dedi.

YKS kayıt ücreti desteği için son başvuru tarihi 2023 yılı YKS başvurularının son ödeme günü olan 24 Mart Cuma günü olarak belirlendi. YKS kayıt ücreti desteğine TYT, AYT ve YDT oturumlarının herhangi birine, ikisine ya da üçüne kayıt yaptıran herkes başvurabilecek. Öğrenciler, kayıt oldukları her oturum için destek ödemesi alabilecek. Başvuruları onaylanan öğrencilerin destek ödemeleri, en geç 14 Nisan Cuma günü yatırılacak.