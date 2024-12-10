Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi’nin geçtiğimiz haftalarda ev sahipliği yaptığı, sanayilerdeki imalat atıklarının çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi amacıyla yürütülen Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) hakkında Konyalı sanayicilerin bilgilendirildiği Sanayi Atıkları Yönetim Toplantısı’nın ardından, sistem ve izlenecek süreç Karatay Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bu kez Karatay’daki sanayilerde anlatılmaya başlandı.

Sanayi işletmelerinden kaynaklanan imalat atıklarının doğru yönetilmesi, söz konusu atıkların sebep olabileceği çevresel kirlenme ile bozulmaların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da, çevre mevzuatı kapsamında; tesis, firma ve şahısların yükümlülüklerini yerine getirmelerini kolaylaştıran uygulamalara giriş yapabildiği çevrimiçi bir platform olan Entegre Çevre Bilgi Sistemi’nin daha da yaygınlaşması amacıyla Türkiye genelinde pek çok çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Karatay Belediyesi, geçtiğimiz haftalarda Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Konya İl Müdürlüğü, Meram ve Selçuklu Belediyeleri işbirliğiyle sanayicilere yönelik olarak ‘Sanayi Atıkları Yönetim Toplantısı’na ev sahipliği yaptı.

Gerçekleştirilen toplantıda; çevre mevzuatları çerçevesinde atığın ve atık türlerinin ne olduğu, atıkların bertaraf yöntemleri, atık üreticisinin ve sahibinin yükümlülükleri, ilçe belediyelerinin toplamakla yükümlü olduğu atıklar ve bilgilendirme sonrasında sahada yürütülecek çalışmalar hakkında Konya’nın sanayi siteleri yönetimleri ve temsilcilerine yönelik olarak ayrıntılı bilgilendirmeler yapıldı.

İmalat atıkları yönetimi konusunda Konyalı sanayiciler sahada bilgilendirildi

Bu toplantının ardından Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü temsilcilerinin katıldığı söz konusu bilgilendirme çalışmasında, bakanlığın Entegre Çevre Bilgi Sistemi uygulamasının nasıl kullanılacağı, Atık Taşıma Talebi’nin (MoTAT) nasıl oluşturulacağı, Atık Beyan Sistemi, belediyelerin toplamakla sorumlu olduğu atık türleri ile daha sonra yapılacak saha denetimleri ve bunun sonucundaki muhtemel idari yaptırımlar gibi daha birçok konuda bilgilendirmeler yapıldı.

Öte yandan, Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri; sanayi bölgelerinde hali hazırda bulunan çöp konteynerlerinin de değişimlerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, evsel nitelikli atıkların atılabileceği plastik yeşil çöp konteynerleri, ihtiyaç olan yerlere yerleştiriliyor.