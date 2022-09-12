Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ailelerin eğitim yükünü azaltma hedefiyle 2 yıldır ilçede ilkokula başlayan 1’inci sınıf öğrencilerine yönelik olarak yaptığı çanta ve kırtasiye malzemesi desteğini bu yıl da sürdürdü.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ailelerin eğitim yükünü azaltma hedefiyle 2 yıldır ilçede ilkokula başlayan 1’inci sınıf öğrencilerine yönelik olarak yaptığı çanta ve kırtasiye malzemesi desteğini bu yıl da sürdürdü.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Yavuz Güner ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ile birlikte hem 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Döneminin ilk gününde Kuvayı Milliye İlköğretim Okulu öğrencilerinin heyecanına ortak oldu hem de Karatay Belediyesinin çanta ve kırtasiye malzemesi hediyelerini verdi. 2022-2023 Yeni Eğitim-Öğretim Yılının eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Başkan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar tüm imkanlarımızı seferber ederek ilçemizde eğitim kalitesinin artması için gerekeni yapmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar belediye olarak ilçemizde 6 eğitim tesisini tamamlayarak milli eğitim müdürlüğümüze teslim ettik. Karatay’da ilkokula başlayan 10 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteğini bu yıl da sürdürüyoruz. Bu desteğimiz hem ailelerimizi hem de yavrularımızı mutlu ediyor. Karatay Belediyesi, konu eğitim olunca çocuklarımızın yanında olmaya devam edecek. Bu vesileyle, 2022-2023 Yeni Eğitim-Öğretim Yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Karatay Kaymakamı Yavuz Güner de, ilçede görev yaptığı ilk gün böyle güzel bir ortamda öğrencilerle bir arada bulunmaktan dolayı heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.