Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, tüm Türkiye’yi derinden etkileyen büyük depremler sonrasında Hatay’da yaraların sarılabilmesi için bölgede görev alan Karatay Belediyesi personeliyle bir araya geldi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 11 ilimizi vuran büyük depremlerin ardından bugüne kadar Hatay’da görev yapan Karatay Belediyesi personeliyle bir araya geldi. Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri içerisindeki tesisler binasında düzenlenen programa Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, birimler ve Hatay’da görev alan personeller katıldı.

“Tüm imkanlarımızla Hatay’ın derdiyle dertlendik”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; programda yaptığı konuşmada bölgede görev yapan tüm personeline teşekkür ederek, depremin meydana geldiği 6 Şubat’tan bu yana Hatay’a 542 Karatay Belediyesi personeli görevlendirdiklerini belirtti. Hatay’da görevlendirdikleri tüm personellerin bu görevi en iyi şekilde yerine getirdiğinin belirten Başkan Kılca, “Orada yaşananlara ve acılara hepiniz şahitlik ettiniz. Rabbim bir daha böylesine acıları hiç kimseye yaşatmasın. 6 Şubat’tan itibaren Karatay Belediyesi olarak tüm ekip, ekipman ve imkanlarımızla Hatay’dayız. Ekiplerimizin bir kısmı arama kurtarma çalışmalarına katıldı, bir kısmı temizlik ve ilaçlama yaptı, bir kısmı hasar tespit çalışması yaptı. Kısacası Hatay’ın ihtiyaç duyduğu her alanda var olmaya gayret ettik. Çadırlar kurduk, konteyner kent kuruyoruz, mobil WC veya duşların kurulumu ile temizliğini yaptık. Bölgedeki çalışmalarımız devam ediyor. Sizler, birileri gibi oralarda olmadıkları halde ordaymış gibi yapmadınız. Onların araçları boş boş dururken sizler emek verdiniz alın teri döktünüz. Algı oluşturmadık her zaman iş yaptık. Amacımız oradaki kardeşlerimizin vatandaşlarımızın yanında olmak, onların derdiyle dertlenmekti. Bunu başardığımızın ve karşılığını yalnızca Allah’tan beklediğimizin de farkındayız. Deprem bölgesi özellikle de Hatay düzelene kadar hayat normale dönene kadar Konya olarak orada olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, programın sonunda Hatay’da görev yapan personeline Üstün Hizmet Belgesi verdi.