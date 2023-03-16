Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, kamuoyunda EYT olarak bilinen yasal düzenlemeden yararlanarak emekli olan personeliyle bir araya geldi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kamuoyunda EYT olarak bilinen yasal düzenlemeden yararlanan Karatay Belediyesi personeli ile buluştu. Karatay Belediyesinde yapılan veda programına Karatay Belediye Başkan Yardımcılarının yanı sıra emekli personelin çalıştığı birimlerin müdürleri de katıldı.

“Tüm Türkiye Konya’yı ve Konya belediyelerini konuşuyor”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, birlikte hareket ettiklerinde güzel sonuçlar çıktığını belirterek, “Kocaman, bereketli ve güzel bir aileyiz. Rabbim; Hz. Mevlana’nın, Şems-i Tebrizi’nin ve Şeyh Sadrettin Konevi’nin memleketine hizmet etmenin fırsatını verdi. Bugüne kadar sizlerle beraber bu hizmet kervanıyla yol yürüdük. Rabbim bu birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın inşallah. Sizler uzun yıllar Karatay’ımıza hizmet verdiğiniz. Ortaya çıkan eserler ve yaptığınız belediyecilik faaliyetleri uzun yıllar buralarda kalacak. Sadaka-i cariye olarak kalacak bu eserler de sizlerin sevap hanenize yazılmaya devam edecek ve sevap kapınızın kapanmamasına vesile olacak inşallah. Birlikte hareket ettikçe ortaya daha güzel sonuçlar çıkıyor. 11 ilimizi vuran depremlerin ardından Konya olarak özellikle Hatay’a yönelik yaptığımız çalışmalara tüm Türkiye şahitlik etti. Türkiye şu anda Konya’mızı ve belediyelerimiz ile çalışanlarımızı konuşuyor. Bu başarıda hepinizin büyük payı var. Bu fedakâr ve gayretli çalışmalarınız dolayısıyla sizlere teşekkür ediyor, sizlerin alınlarından öpüyorum. Hepinizden Allah razı olsun, sizlere teşekkür ediyorum. Bizler yine hep birlikte Karatay’ımız ve Konya’mız için emek vermeye bu güzel beldenin güzelleşmeye devam etmesi için gayret etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Karatay’da çok güzel bir çalışma ortamı var”

Karatay Belediyesinden emekli olan personel de uzun yıllar Karatay’a hizmet etmenin verdiği gurura dikkatleri çekerek, “Karatay Belediyesinin bir neferi olarak uzun yıllar ilçemize ve insanımıza hizmet etmenin gururunu yaşadık. Burada çok güzel bir aile ortamı vardı. Bunun sonucunda da güzel işler ortaya çıktı. Bizler belediye başkanımızdan, başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizden memnunduk. Bu güzel veda programı için herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.