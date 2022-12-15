Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek 2022 boyunca ilçede yaklaşık 10 bin vatandaşa ulaşarak toplamda 22 milyon TL’lik sosyal destek sağladı.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek 2022 boyunca ilçede yaklaşık 10 bin vatandaşa ulaşarak toplamda 22 milyon TL’lik sosyal destek sağladı.

“Sosyal Belediyecilik” anlayışıyla hareket eden Karatay Belediyesi, bugüne kadar olduğu gibi 2022’de de ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara yardım elini uzattı ve onların yüzünü güldürmeye devam etti. Karatay Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen söz konusu çalışmalar çerçevesinde ilçe genelindeki birçok kesime yönelik projeler üretilerek vatandaşın sosyal yaşamına katkı sunuluyor. Bugüne kadar olduğu gibi 2022’de de müdürlüğe bağlı ekipler, yıl boyunca sosyal hizmetler alanına giren aşevi faaliyetlerinden nakdi yardıma, Karatay Şefkat Evleri’nden gıda yardımına, Asker Ailesi Maaşı’ndan “Sosyal Kart” uygulamasına, “Hoşgeldin Bebek” ve daha birçok projeyle ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı. Karatay Belediyesi, 2022 yılı boyunca sosyal hizmetler alanındaki tüm proje ve destekler için ilçede yaşayan 10 bin vatandaşa ulaştı ve bu çerçevesinde 22 milyon liralık katkı sundu. Karatay Belediyesi, evlerinden çıkamayan ve yemek yapma durumu olmayan vatandaşları da unutmuyor. 2022’de 170 ailedeki toplam 380 kişiye hijyenik ortamda hazırlanan yemekler, iki öğün olarak ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar ulaştırıldı.

“Karatay belediyesi “sosyal kart” ile vatandaşın yanında”

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla 2022’de Karatay’da ikamet eden ve herhangi bir geliri olmayan, maddi yönden de sıkıntı içerisinde olduğu tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi yardım yaptı. Karatay Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunduğu “Sosyal Kart” projesinden 3 bin kişi faydalandı. Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen söz konusu çalışma sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar, evine en yakın marketten dilediği gibi alışveriş yapabilme imkanı buldu. Karatay Belediyesi, bugüne kadar olduğu gibi 2022 yılında da vatani görevlerini yapmak üzere askere giden Mehmetçikler ve ailelerini unutmadı. Bu çerçevede askere giden evliyse eşlerine, bekar ise annelerine 6 ay boyunca her ay 600 TL maaş verildi. Asker maaşı desteği çerçevesinde 2022’de toplamda 1 milyon 87 bin TL ailelere destekte bulunan Karatay Belediyesi, bu sayede hem askerin hem de ailesinin bir nebze de olsa rahatlamasına katkı sunmuş oldu. Karatay Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi desteğini de sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yardıma muhtaç aileleri tespit ederek vatandaşa destek olunuyor. 2022’de bir evin mutfağının bütün ihtiyaçlarının bulunduğu 420 bin TL tutarındaki koliler, ihtiyaç sahibi 385 aileye dağıtılarak ailelerin sofralarına katkıda bulunuldu.

“Karatay şefkat evleri, kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyor”

Karatay Belediyesi, toplam 96 daireden oluşan Karatay Belediyesi Şefkat Evleri projesiyle de geliri olmayan, barınma sıkıntısı yaşayan ve yetim veya dul ihtiyaç sahibi vatandaşlara kucak açmaya devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından araştırılan söz konusu vatandaşlar, yakınlarıyla birlikte aile maddi durumunu düzeltene kadar Şefkat Evleri’nde kira ve yakıt bedeli alınmaksızın barınmaları sağlanıyor. 2022’de bu projeden 95 ailedeki 385 vatandaş faydalanıyor.

Karatay Belediyesi’nin vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan bir başka projesi ise “Hoş Geldin Bebek Projesi.” Proje, ilçe genelinde doğan tüm bebekleri kapsıyor. Çanta ve içerisinde havlu, bebek şampuanı ile sabunu, anne cüzdanı ve bebek battaniyesi gibi yeni doğan bebeklerin ihtiyaç duyabileceği bütün malzemelerin bulunduğu ve bebek bakım çantası, Karatay Belediyesi Sosyal Hizmetler Destek Müdürlüğü’nce ailelere ulaştırılıyor. Bu proje çerçevede ise 2022’de 3 bin 555 aileye toplamda 1 milyon 384 bin 500 TL’yi bulan hediyeleri takdim edilmiş oldu.