Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 3 yıl önce “Mutlu Çocuklarıyla Bir Başka Karatay” anlayışıyla Karatay’da ilkokul birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilere yönelik başlattığı çanta ve kırtasiye malzemesi desteğini bu eğitim ve öğretim döneminde de sürdürüyor.

Karatay Belediyesi, ilçede eğitim alanındaki yatırımlar ve hayata geçirdiği birbirinden önemli projelerle gelecek nesillerin yetişmesine büyük katkı sağlıyor. Ailelerin eğitim ile ilgili yükünü bir nebze de olsa azaltmak amacıyla ilk kez 2019’da Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Karatay’da İlkokul 1. Sınıfa Başlayan Tüm Öğrencilere Çanta ve Kırtasiye Malzemesi” bu yıl da uygulanacak. Bu çerçevede Karatay Belediyesi, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi’nde Karatay’da 1. sınıfa başlayan tüm öğrencilere okul çantası, beslenme çantası ve kırtasiye malzemesi desteği içeren söz konusu projeyle ailelerin yanında olmaya devam edecek. 14 adet kırtasiye malzemesinden oluşan bir set, okul çantası ve beslenme çantasından oluşan kırtasiye desteğinin içerisinde; kalemlik, 12’li kuru boya, 12’li pastel boya, alıştırma kalemi, güzel yazı defteri, siyah kurşun kalem, kırmızı kurşun kalem, şeffaf dosya, abaküs, sayı çubuğu, sayı fasulyesi ve boyama kitabı bulunuyor. Karatay Belediyesi tarafından bu yıl okula başlayacak 10 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine hediye edilecek çanta ve kırtasiye malzemeleri, önümüzdeki günlerde okullara gönderilmeye başlanacak ve okulların yeni eğitim-öğretim dönemine başlayacağı 12 Eylül Pazartesi günü öğrencilerin okul sıralarındaki yerini alacak.

“Öğrencilerimizin ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin tamamında eğitim çağındaki çocuk ve gençlerin her türlü ihtiyacıyla yakından ilgilendiklerini ifade ederek eğitime verdikleri önemin bir kez daha altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak ilçemizdeki tüm öğrencilerin kaliteli, modern ve çağın şartlarına uygun ortamlarda eğitim alabilmesi, bizler için son derece önemli. Bir yandan ilçemize yeni eğitim tesisleri kazandırırken, diğer taraftan da mevcut okullarımızın her türlü ihtiyaçlarını giderme noktasında yoğun bir gayretin içerisindeyiz. 2019’da ilk kez başlattığımız ve ilçemizdeki bütün ilkokullarda eğitim hayatına başlayan öğrencilere yönelik çanta ve kırtasiye desteği projesini bu yıl da sürdürüyoruz. Bu çerçevede 2022-2023 Eğitim ve Öğretim döneminde ilkokula başlayacak 10 bin yavrumuzun çanta ve kırtasiye hediyesi bizden. Bu desteğimiz okulların başlayacağı ilk gün çocuklarımızın sıralarında olacak. ‘Mutlu Çocuklarıyla Bir Başka Karatay’ sloganıyla başlattığımız bu desteğimiz, çocuklarımız, ailelerimiz ve eğitim camiasının da takdir ettiği bir proje oldu. 3 yıl önce bizleri çok heyecanlandıran projeyi bu yıl da hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Her kesimden aldığımız geri dönüşler de oldukça doğru bir iş yaptığımızı bizlere bir kez daha gösteriyor. Öğrencilerimizin tüm konsantrasyonunu derslerine vermesi ve geleceğe sağlam adımlarla yürümesi adına her zaman onların ve ailelerinin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi’nin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.