Fiziki belediyecilik faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçe merkezi ve merkeze uzak mahallelerde yol düzenleme ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Fiziki belediyecilik faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçe merkezi ve merkeze uzak mahallelerde yol düzenleme ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Karatay’a değer katan projeleriyle vatandaşlardan tam not alan Karatay Belediyesi, ulaşım alanında hayata geçirdiği yatırımlarla da konforlu bir ulaşım ağı oluşmasını sağlıyor. Belediye bu çerçevede yol genişletme, sıcak-soğuk asfalt serimi, tretuvar ve daha birçok alt yapı çalışması ile ulaşımı rahatlatan çalışmalarını sürdürüyor. Karatay Belediyesi, geçtiğimiz haftalarda tamamlanan Karakaya-Göçü-Adana Çevre Yolu bağlantısında yol genişletme ve yenileme çalışmalarının ardından Obruk-Sürüç bağlantı yolunda da ulaşımı kolaylaştıracak yol genişletme ve asfalt çalışmalarını tamamladı.Obruk-Sürüç Mahalleleri arasındaki 6,5 kilometre uzunluğundaki yol düzenleme ve genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla bağlantı yolunun genişliği 7,5 metreye çıkarılmış oldu. Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Fevzi Çakmak Mahallesi’nde sanayi bölgelerinde ve Hacı Yusuf Mescit Mahallesi’nde sıcak asfalt serimini sürdürüyor.

Hem ilçe merkezinde hem de merkeze uzak mahallelerde yol çalışmalarının sürdüğünü aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; vatandaşları standardı yüksek konforlu yollarla buluşturduklarını ifade etti. Başkan Kılca, “Alt yapıyı ve üst yapıyı güzelleştirip, hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak için hizmet belediyeciliğinin örneğini yol çalışmalarımızda da sürdürüyoruz. İlçe genelinde gerek yapmış olduğumuz tespitler gerek vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrulusunda yoğun çalışmalar yürütüp, vatandaşlarımızın daha güzel ve daha yaşanabilir bir Karatay’da hayatlarını sürdürmeleri için çalışıyoruz. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz hem merkeze uzak mahallelerde hem merkez mahallelerimizde ve hem de sanayi bölgelerimizde çalışıyor. Ekiplerimiz Obruk-Sürüç bağlantı yolunda yol genişletme, zemin iyileştirme, soğuk asfalt çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların tamamlanması ile Obruk-Sürüç bağlantı yolunun uzunluğu 6,5 kilometreye, genişliği ise 7,5 metreye çıkarılmış oldu. Aynı zamanda ekiplerimiz Hacı Yusuf Mescit Mahallemizde ve Fevzi Çakmak Mahallemizde sanayi bölgelerimizde de sıcak asfalt çalışması yürütüyor. Sanayi bölgemizdeki çalışmalarımız Hacı Yusuf Mescit Mahallemiz ile devam edecek. Biz yol çalışmalarımızda hızımızı hiç düşürmüyoruz. İlçe genelinde gerek yapmış olduğumuz tespitler gerek vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrulusunda çalışmalarımızı şekillendirip bu noktada mesai kavramı gözetmeksizin hizmete devam edeceğiz” dedi.