Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde üretilen Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, ülke genelinde kullanılmaya başlanırken; TOGG, makam aracı olarak Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin filosuna da dahil oldu.

Karatay Belediyesi, milli gurur olan ve Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG’u Karatay’a kazandırdı. Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanlığı’nın makam aracı olarak kullanılmaya başlanan aracı teslim aldı ve belediyeye TOGG ile geldi. Belediye binası önüne çekilen araca vatandaşlar büyük ilgi gösterirken; Başkan Hasan Kılca, TOGG’un “Anadolu Kırmızısı” T10X modelini Karatay’a kazandırmanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak bugün ilk TOGG’umuzu almış olduk. Büyük bir gurur yaşıyoruz. İlçemize ve belediyemize hayırlı olsun. Artık makam aracı olarak gururumuz ve yerli otomobilimiz olan TOGG’u kullanacağız. Bu tür hamlelere ve üretimlere açtık. Ama elhamdülillah artık yerli uçağımızı, tankımızı, gemimizi, İHA, SİHA ve otomobilimizi üretebilen bir ülke olduk. Tüm bunlar son 20 yılda oldu. Hayal dahi edilemeyen şeyler Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yerli otomobilimizi ürettik. Muhteşem bir eser olmuş, konforu ve bütün donanımları standartların üzerinde. Araç çok seri ve güvenilir. Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcına da ancak böyle bir araç yakışırdı bu da üretildi. Tüm ülkemize bu büyük gururu ve heyecanı yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve emek veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Araç filomuza kattığımız ve başkanlık makam aracı olarak kullanacağımız TOGG aracımız belediyemize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Öte yandan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve belediyeye ait sosyal medya hesaplarından TOGG’un Karatay’a kazandırılmasıyla ilgili hazırlanan video da, kısa sürede büyük ilgi gördü.