Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, yaptığı tarihi ve kültürel projelerle bugüne kadar önemli birçok işe imza atarken, bu kapsamda şehrin yüzlerce yıllık geçmişini temsil eden yapıları turizme kazandırmak, geleceğe taşımak amacıyla restore ediyor.

Karatay Belediyesi ilçede bulunan tarihi yapıları restore ederek, söz konusu yapıların hem turizme kazandırılması hem de geleceğe aktarılması amacıyla önemli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaşı Caddesi üzerinde bulunan ve yaklaşık 125 yıllık geçmişe sahip Konya’nın iki eski evini restore etti.

Uğur İbrahim Altay ve Hasan Kılca, restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sivil mimari yapılarının en iyi örneklerinden olan tarihi iki evin aslına uygun olarak hazırlanan restorasyon çalışmalarını ve iki projede gelinen noktayı yerinde inceledi. İlçenin dört bir tarafındaki tarihi yapıları tek tek tespit ederek koruma altına aldıklarını belirten Başkan Hasan Kılca, geleneksel konut dokusunun önemli yapılarından olan söz konusu evlere sahip çıkmanın kendileri açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Başkan Hasan Kılca, “Konya’mızın tarihi mimari özelliklerini taşıyan evleri tespit ederek gün yüzüne çıkarmak için bu yapıları öncelikle koruma altına alıyoruz. Daha sonra ekiplerimiz, evlerimiz için restorasyon çalışması başlatıyor. Karatay Belediyesi olarak bu şekilde ilçemizin birçok noktasında çalışma yürütüyoruz. Ekiplerimiz, Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaşı Caddesi üzerinde yaklaşık 125 yıllık Konya’mızın iki eski evini restore ederek eski ihtişamlı görüntüsünü yeniden kazandırdı. Burada yürütülen çalışmaları ve restorasyonda gelinen noktayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile birlikte yerinde inceledik. Tarihimize sahip çıkmamız ve tarihi yapılarımızın geleceğe aktarılmasına önem veriyor, bu projelerimizle Konya’mızın ve Karatay’ımızın kadim geçmişini gün yüzüne çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tarihi yapılara Konya Modeli Belediyecilik anlayışı ile sahip çıkmaya devam edeceğiz”

Konya’nın bütün ilçelerinde tarihi yapıları korumak için çalıştıklarını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, “Anadolu Selçuklu Devletine tam 200 yıl boyunca başkentlik yapan, Hazreti Mevlana, Şems-i Tebrizi, Sadrettin-i Konevi Hazretleri ve Nasreddin Hoca gibi alimlerin manevi iklimleriyle sarıp sarmaladığı Konya’mız, her sokağında tarihi şaheserleri barındırıyor. Bize miras kalan bu değerlere en iyi şekilde sahip çıkmak, bizim için her şeyden önce bir vefa borcudur. Tarihi şehir merkezimizde, dönüşüm ve restorasyon çalışması yürütüyoruz. Konya’mızda yer alan tarihi yapılara Konya Modeli Belediyecilik anlayışı ile sahip çıkmaya devam edeceğiz. Böylece Konya’mıza gelen ziyaretçilerimizi tarihi dokuya uygun, tarihi mirasa uygun şekilde misafir etmeyi arzu ediyoruz. Burada restore edilen iki tarihi evi yerinde inceledik. Konya’nın ve Karatay’ın kimliğini ortaya koyan iki evi daha restore ederek ayağa kaldıran Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum” dedi.