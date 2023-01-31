Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ve soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ve soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Karatay Belediyesi, şehir genelinde başlayan yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını yine unutmadı. Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte rutin olarak yürüttüğü çalışmalarını yoğunlaştırarak ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen köpek ve kedi besleme istasyonları, kuş evleri ve açık alanlara yem bırakıyor.

Konuyla ilgili Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, soğuk havalarda sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştırmak için gayret edildiği ifade edilerek, “Konya genelinde başlayan yoğun kar yağışı ve ardından oluşan soğuk hava en çok da hayvanları etkiliyor. Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak özellikle bu günlerde yiyecek bulmakta zorlanan dostlarımızın yiyecek ve içeceğini sağlıyoruz” denildi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, soğuk havalarda sokak hayvanlarının yaşamlarının daha da zorlaştığını belirterek, “Sokak hayvanlarımız için rutin olarak yürüttüğümüz çalışmalarımız var. Kış aylarında bu konuya daha fazla hassasiyet gösteriyoruz. Şehrimizde başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte ekiplerimiz çalışmalarını sıklaştırdı Çalışmalar dostlarımız için ayrı bir anlam taşıyor. Onlar bizlere Allah’ın emaneti. Bu görev ve sorumlulukla her canlının yaşam hakkına saygı duyarak onların yanında yer almaya, yaşamlarını sürdürmelerine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.