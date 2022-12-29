Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçe genelinde atık oluşumunun engellenmesi veya en aza indirilebilmesi, oluşması durumunda ise atığın kaynağında ayrı toplanıp üretime veya ekonomiye geri kazanımının sağlanmasını kapsayan “Sıfır Atık” konusunda önemli projeler yürütüyor.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçe genelinde atık oluşumunun engellenmesi veya en aza indirilebilmesi, oluşması durumunda ise atığın kaynağında ayrı toplanıp üretime veya ekonomiye geri kazanımının sağlanmasını kapsayan “Sıfır Atık” konusunda önemli projeler yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesi, Karatay’da da sürdürülüyor.

“2022 yılında 30 bin 473 ağacın kesilmesi önlendi”

Özellikle son yıllarda yürütülen çalışmalar ve projelerle hem çevreyi koruyan hem de ekonomi ile üretime katkı sağlayan Karatay Belediyesi, bu hassasiyetiyle Türkiye’nin örnek yerel yönetimleri arasında yer alıyor. Bu amaçla bugüne kadar 42 binin üzerinde konutta Sıfır Atık konusunda bilgilendirici eğitimler veren Karatay Belediyesi, Sıfır Atık alanında ilçe genelindeki tüm çalışmalarını 37 kişilik ekip ve 14 araçla sürdürüyor. Bu çerçevede ilçede 2022 yılında 2 bin 990 ton ambalaj atığı toplandı. 195 farklı noktada oluşturulan Giysi, Ayakkabı ve Tekstil Ürünleri Geri Dönüşüm Kumbarası ile aylık ortalama 15 ton tekstil atık ekonomiye kazandırılıyor. Toplanan atıklar sayesinde 30 bin 473 ağacın kesilmesini önlendi, 356 bin 450 kilogram sera gazı salınımı önlemiş oldu, 1 milyon 240 bin litre yakıt tasarrufu sağlandı. 10 milyon 213 bin Kw enerji tasarrufu sağlandı ve 50 bin 200 metreküp suyun israfı önlendi. Öte yandan Karatay Belediyesi’nin “Sıfır Atık Eylem Planı ve Yeni Yönetim” çerçevesindeki bu önemli gayreti; 2020 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da ödüle layık görüldü.

“Bir atık çok şey değiştirir”

Karatay Belediyesi tarafından gelecek nesillerde çevre bilincini oluşturmanın yanı sıra ilçe genelinde geri dönüşümü daha da yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen “1 Atık Çok Şey Değiştirir” atık toplama yarışması ile en çok puan toplayan 20 kişiye bisiklet hediye edildi. 215 yarışmacı proje çerçevesinde; Adalet Parkı, Olimpiyat Parkı, Trafik Eğitim Parkı, Şehit Azam Güdendede Parkı ve Karatay Belediyesi önündeki Atık Toplama Merkezleri’ne bir hafta boyunca atık getirerek toplamda 9 ton 650 kilogram atığın geri dönüşümüne katkı sundu.

“Atığın sıfır noktası” ile günde 2 ton atık toplanıyor”

Yine “Atığın Sıfır Noktası” projesiyle Karatay’da noktalarına yerleştirilen atık getirme merkezilerinde günlük ortalama 2 ton atık toplanıyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde başlayan “Atığın Sıfır Noktaları” projesi çerçevesinde atık getiren vatandaşlara karşılığında hediye veriliyor. Söz konusu proje ile bugüne kadar 3 bin 575 kişi, 286 bin 515 kilogram atık getirdi. Atıkları getiren vatandaşlara ise 2 bin 680 adet hediye verildi.

“Sıfır atık çocuk tiyatrosu ile farkındalık artıyor”

Sıfır Atık Çocuk Tiyatrosu projesiyle ilçe genelinde bulunan ilkokullarda yaklaşık 20 bin öğrenciye Sıfır Atık konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak adına tiyatro oyunu sahnelendi. Yaklaşık 30 okulda yürütülen projeyle öğrencilere israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, daha az atık oluşmasının yöntemleri ile atığın oluşması durumunda atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşümünün sağlanması konuları öğrencilere tiyatral bir dil ve eğlenceli performanslarla anlatılıyor.

“Karatay belediyesi enerji ihtiyacını 2 GES’inden karşılıyor”

Karatay Belediyesinin çevreci yatırımları arasında yer alan ve toplamda 1,2 megavatlık 2 adet güneş enerji santrali, her yıl 2.500 MWh enerji üretiyor ve belediye hizmet binası başta olmak üzere ilçenin bütün park ve tesislerin aydınlatmasını karşılıyor. Her iki santralden yılda ortalama 1,5 milyon lira kazanç sağlayan belediye, toplamda bin 300 KW güç üreten tesisler sayesinde 980 tonu aşan sera gazı salınımının da önüne geçti. Öte yandan belediye ilçeye kazandırdığı iki kapalı pazar marketlerin çatılarını da güneş enerji panelleriyle donatarak buralardan ürettiği enerjinin verimli kullanımına yönelik olarak da önemli bir adım attı.

“Çevreci projelerle Karatay’ı geleceğe taşıyoruz”

Gelecek nesillere çok daha temiz, yeşil ve yaşanabilir bir Karatay bırakmak için çalıştıklarını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çevreci ve yenilenebilir enerjiye dair birçok projeyle Karatay’ı geleceğe taşıdıklarını söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Medeniyetimizin en önemli değerlerinden birisi olan doğayı korumak ve çevreye saygı için çok çalışıyoruz. Sıfır Atık projesi belediyemiz için son dönemlerin en önemli konularından bir tanesiydi. Hepimiz yaşadığımız çevreyi korumak zorundayız. Çevremizdeki her şeyin tükenen, biten bir yapıda olduğunun farkında olmalıyız. Bu anlayışla hareket ederek projenin en başından itibaren büyük ve önemli adımlar atarak Sıfır Atık ile ilgili birçok çalışmalarımızı hayata geçirdik. Atıkların geri dönüşümünden yeşillendirme çalışmalarına kadar pek çok güzel iş yaptık. Bundan sonra da bu alana yönelik yeni ve özgün projelerimizle hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Temel hedefimiz gelecek nesillerimize çok daha güzel, yeşil ve temiz bir Karatay emanet etmek” dedi.