Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Avrupa Birliği Projeleri çerçevesinde proje geliştirme, proje hazırlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini içeren başlıklarda personeline “AB Hibe Programlarına Proje Hazırlama Eğitimi” verdi.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Avrupa Birliği Projeleri çerçevesinde proje geliştirme, proje hazırlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini içeren başlıklarda personeline “AB Hibe Programlarına Proje Hazırlama Eğitimi” verdi.

Karatay’da hizmetlerin daha kaliteli ve verimli bir şekilde yerine getirme hedefindeki Karatay Belediyesi, personeline yönelik verdiği eğitimler ile tecrübe paylaşım programlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Karatay Belediyesi, Dış İlişkiler Müdürlüğü personeline yönelik olarak Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) heyetinin de hazır bulunduğu programla “Avrupa Birliği (AB) Hibe Programlarına Proje Hazırlama Eğitimi” verdi. Karatay Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim programına Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik, Karatay Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı yönetici, personel ve proje uzmanlarının yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği temsilcilerinden Ahmet Emir Pir, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Özlem Altınışık ile birlikte 7 kişilik heyet katıldı.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz tarafından verilen eğitimde yerel yönetimlerin Avrupa Birliği hibe programlarından yararlanmak için projelerin hazırlanması, projelerin içerik ve çerçevesiyle ilgili teorik ve pratik bilgiler aktarıldı. Proje örnekleriyle ilgili bir sunum da yapan Prof. Dr. Mustafa Ersöz, Karatay Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü personeli ve Türkiye Belediyeler Birliği heyetine AB Projelerinde değerlendirici olarak edindiği tecrübelerden bahsetti ve katılımcılara projelerinde değerlendirici olarak başvurmalarını tavsiye etti.

Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik, Karatay Belediyesi AB Hibe Fonlarını en aktif kullanma gayretindeki belediyelerden birisi olduklarını aktardı. Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik, Avrupa Birliği Hibe Programlarına proje hazırlama eğitimiyle belediye bünyesinde proje hazırlama konusunda önemli bir farkındalık oluşturduklarının altını çizerek; “Bugün verilen eğitim ve yapılan tecrübe paylaşımı, Avrupa Birliği Projelerine olan müracaatlara, proje hazırlama ve uygulamalara ciddi oranda katkı sağlayacaktır. Karatay Belediyesi olarak özellikle çevre ve iklim değişikliği alanlarındaki çalışmalarımıza çok daha fazla yoğunlaşmayı planlıyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca da bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarına büyük önem veriyor. Bu doğrultuda çalışmaya ve ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.