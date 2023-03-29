Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, altyapı çalışmalarının en büyük gider kalemlerinden biri olan kilit parke ve bordür taşında maliyeti düşürmek ve ciddi oranda tasarruf sağlamak amacıyla Kilit Parke ve Bordür Üretim Tesisi kuruyor.

İnşa çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlediği proje; 123 bin arsa, bin 551 metrekare de inşaat alanına sahip. Betonarme prefabrik olarak tasarlanan tesis tamamlandığında Karatay Belediyesi, özel sektörden temin ettiği kilit parke ve bordür taşını artık kendisi üretecek. Günlük bin 200 metrekare kilit parke, bin 500 metretül de bordür üretme kapasitesine sahip olacak tesis, 10 bin metrekarelik parke stok alanı da bulunacak. Yaklaşık 16 milyon liraya mal olacak olan ve yaz aylarında üretime başlaması hedeflenen tesis, Karatay Belediyesine yılda yüzde 20’nin üzerinde bir oranda tasarruf da sağlayacak. Tesiste üretim, Beton Parke ve Bordür Makinası ile gerçekleştirilecek ve önümüzdeki dönemlerde bu makinaların sayısı artırılabilecek. Tesiste çeşitli ebat ve renklerde kilit parke ve bordür taşı üretimi mümkün olacak.

Başkan Hasan Kılca tesisin inşaatında incelemelerde bulundu

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik ile Fen İşleri Müdürü Bahattin Totan ile birlikte, büyük ilerleme kaydedilen Parke ve Bordür Üretim Tesisinin inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaatta gelinen son nokta hakkında bilgi alan Başkan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve mutluluklarına katkı sunmak istiyoruz. Bu hedefle de göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin dört bir yanında önemli yatırımlar ve hizmetler yapıyoruz. Birçoğunun maliyetinin yüksek olduğu bu projelerimizin maliyeti tüm belediyeler gibi bizim için de önemli bir gider kalemi. Bunu en aza indirmek için 2021’de saatte 240 ton gibi yüksek bir üretim kapasitesine sahip yeni Asfalt Plenti’ni ve Asfalt Analiz Laboratuvarı’nı hizmete sunmuştuk. Şimdi de Karatay Belediyesi olarak Kilit Parke ve Beton Bordür Üretim Tesisimizi kuruyoruz. Tesisimizin inşaatı sürüyor ve inşallah yaz aylarında üretime başlayacak. Tamamen özel sektörden temin ettiğimiz kilit parke ve bordür taşını artık kendimiz üreteceğiz. Günde yaklaşık bin 200 metrekare kilit parke, bin 500 metretül de bordür taşı üretimini yapacak tesisimiz 1 yılda 300 bin metrekare kilit parke veya 375 bin metretül bordür taşı üretilebilme kapasitesine sahip olacak. Belediyemizin taş ihtiyacının karşılanması için önemli bir görev üstlenecek tesisimiz sayesinde yılda yüzde 20’nin üzerinde bir tasarruf sağlayabileceğiz. Tesisimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.