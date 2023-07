Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi 40 milyon liraya mal olacak Osman Benliler İlkokulu’nun temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Karatay Belediyesi tarafından Nakipoğlu Mahallesine kazandırılacak 24 derslikli Karatay Belediyesi Osman Benliler İlkokulunun temeli düzenlenen törenle atıldı. 4 bin 222 metrekare inşaat alanında yükselmeye başlayan projede 24 dersliğin yanı sıra görsel sanatlar ve müzik atölyeleri, kütüphane, 2 faaliyet ve oyun odası ile okul öncesi yemekhanesi bulunacak.

“Açılan her derslik ülkemizi hayallerine ve hedeflerine bir adım daha yaklaştıracak”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca yaptığı konuşmada, belediye olarak göreve geldikleri son 4,5 yılda eğitime 1 milyar liranın üzerinde bir destek sunduklarının altını çizdi. Başkan Kılca, “Açılan her derslik, eğitim sistemine yapılan her katkı, Türkiye’yi hayallerine ve hedeflerine bir adım daha yaklaştıracak. Okul yapmak, yarına dair kaygıları olanların işidir. Karatay Belediyesi olarak asli görevlerimiz içinde yer almamasına rağmen eğitime çok büyük yatırımlar yaptık yapmaya devam ediyoruz. Belediye olarak geride bıraktığımız 4.5 yılda Karatay’ımıza birçok okul ve eğitim tesisi kazandırdık. Bugün temelini attığımız ve yine Kızören Mahallemizde de inşaatı devam eden okulumuzla birlikte 12 okul ve eğitim tesisinin güncel yatırım bedeli toplam 971 milyon liraya ulaştı. Eğitime yönelik diğer desteklerimizle birlikte ise bu rakam 1 milyar lirayı aşıyor. Karatay’ımıza kazandırdığımız derslik sayısını 129’a yükseltiyoruz. Karatay Bilim ve Sanat Merkezi, 24 derslikli Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu, 24 derslikli Hamzaoğlu İlkokulu, 8 derslikli Köprübaşı Mevlana Anaokulu, 8 derslikli Hamzaoğlu Anaokulu, 8 derslikli Karatay Kültür Ve Sanat Akademisi, 4 derslikli Kızören Lisesi, 24 derslikli Nakipoğlu İlkokulu’nu ilçemize kazandırdık. İlçe merkezimizde 2 ayrı noktaya fetih Kuran Kursu, Köprübaşı Kuran Kursu inşa ettik. Mahallelerimize Akabe, Hacısadık ve Çatalhüyük etüt merkezleri kazandırdık. Kısacası eğitimle ilgili her türlü yatırımı Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte organize bir şekilde yapmaya devam ediyoruz” dedi.

“Karatay’da yüksek nitelikli eğitim ve öğretim için destek sunuyoruz”

Karatay’da yüksek nitelikli eğitim ve öğretim için destek sunduklarını dile getiren Başkan Kılca, “Toplamda 100 bin öğrencimize doğrudan eğitim desteği sağladık. Çanta ve kırtasiye desteği, YKS kayıt ücreti desteği, üniversiteye ilk kayıtta bin TL nakdi destek, TÜBİTAK Bilim Dergileri abonelikleri gibi yine gururlanarak ifade etmek isterim ki okullarımıza ve öğrencilerimize toplamda 450 bin kitap desteğinde bulunduk. İlçemizdeki tüm okullarımıza TÜBİTAK Bilim Kitaplığı kurduk. Bu çalışmamız TÜBİTAK ile yaptığımız ve tüm Türkiye’de belediyeler tarafından model alınan iş birliği sayesinde ilçemizdeki 151 okulumuzun tamamına popüler bilim yayınları kitaplığı kurduk. Bu çalışma Türkiye’de bir ilktir. Karatay Robot Hareketi ROBOKARATAY projemizi başlattık. 11 okulumuzda kodlama atölyesi oluşturduk. 45 okuldan 400’ü aşkın öğrencimizin katıldığı Karatay Robot Yarışması yaptık. Tüm 4. sınıflarımıza son iki dönemde yaklaşık 15 bin öğrencimiz uygulamalı trafik eğitimlerinden faydalandı. Kariyer programları, konferanslar ve seminerler ile de öğrencilerimize motivasyon katkısı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bir milletin gücü nüfusuyla değil, yetişmiş insan gücüyle ölçülür”

Toplumların en temel ihtiyaçlardan biri olan eğitimi asla ihmal etmediklerine vurgu yapan Hasan Kılca; “Bir milletin gücü nüfusuyla değil, yetişmiş insan gücüyle ölçülür. Belediye olarak eğitime her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. 4 yıldır Karatay’ın her köşesinde başlattığımız eğitim tesis inşaatlarını teker teker hizmete almak ve her geçen gün yenisinin temelini atıyor olmak büyük sevinç yaşatıyor. Hizmete aldığımız 12 yeni eğitim kurumu, donanımlı ve vizyon sahibi yeni nesillerimizin yetişmesine katkı sağlayacak. Hayırseverimize teşekkür ediyorum. Görüşmeleri yaptığımızda 10 milyon lira destek sözü vermişti. Biz de kendisinin sözüyle birlikte buranın projesine ve protokol çalışmalarına başlamıştık. İhale ettik ihale 33 milyon yani yaklaşık 40 milyon liraya mahal olacak bir iş oldu. Hayırseverimiz bu rakamı artırabileceğinin müjdesini verdi. Kendisine teşekkür ediyorum, kendisi buranın evladı. Allah hayrını kabul etsin. Burada nice nesiller yetişecek. Sadak-ı cariye olarak Osman Benliler ismi de okulumuzda yaşayacak. Tekrar hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

“Karatay’da hizmet çıtası yükseliyor”

Karatay Belediyesi’nin ilçenin eğitim-öğretimin kalite çıtasını yukarılara taşıdığını ifade eden Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Karatay Belediyesi Osman Benliler İlkokulu’nun Konya’ya ve Karatay’a hayırlı olmasını diledi. Yeni eğitim tesisinin eğitim hizmetleri arasında önemli yerini alacağına vurgu yapan Murat Yiğit, “Karatay Belediyesinin Hasan Kılca’nın öncülüğünde ilçenin eğitimi için yaptığı yatırımlar Karatay’daki eğitim-öğretimin kalite çıtasını her geçen gün daha yükseklere taşımaktadır. Sadece son dönemde yapılan Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu, Hamzaoğlu Anaokulu, Mevlana Anaokulu, 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu ek binası, 15 Temmuz Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu, 30 farklı okulumuzun bahçesine yapılmakta olan halı sahalar, yaz kursları, tüm ilkokul birinci sınıf öğrencilerine verilen çanta ve kırtasiye desteği, öğrencilerimize ücretsiz olarak ulaştırılan TÜBİTAK Bilim Teknik ve Bilim Çocuk Dergileri bu hizmetlere verilebilecek örnekler. Bugün de temelini attığımız 24 derslikli Nakipoğlu İlkokulu eğitim binası da değerli eğitim hizmetleri silsilesinde yerini alacaktır. Bu düşüncelerle temelini attığımız okulun Mahalle sakinleri başta olmak üzere Karatay’a, Konya’ya ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu eserin kazandırılmasında emeği geçen Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Birlik ve beraberlik şehre bereket olarak dönüyor”

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, okulun kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Konya’daki birlik ve beraberliği şehre bereket olarak döndüğünü söyleyen İl Başkanı Hasan Angı, “Şehrimizde kurumlar arasındaki iş birliği, şehri büyütmeye, mahallelerimizi geliştirmeye devam ediyor. Okulumuz tamamlandığında modern eğitim imkanlarıyla donatılmış alt yapısıyla, öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesine katkı sağlayacak. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca, ilçenin tüm mahallerine, sokaklarına belediye hizmetlerini götürdüğü gibi diğer kamu hizmetlerinin de birlikte geliştirilmesi adına aynı zamanda her türlü iş birliğini de gerçekleştiriyor. Bu noktada okulun ilçeye kazandırılmasında emeği geçen hayırseverimiz Osman Bey’e ve Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Karatay Belediyesi Türkiye’de benzeri az görülen başarılara imza atıyor”

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise, Karatay Belediyesinin sadece bir buçuk aylık bir kısa süre içerisinde bile önemli yatırımlara imza attığını dile getirerek, bunun büyük bir gayret ve çaba ürünü olduğunu söyledi. Mustafa Hakan Özer, “Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Bugün burada sadece bir binanın değil aynı zamanda geleceğimizin temelini de attık. Konya eğitim noktasında her zaman duyarlı bir şehir olmuştur. Hayırseverlerimiz, belediyelerimiz Milli Eğitim Bakanlığımıza bu noktada eğitime destek veriyor, insanımıza ve şehrimize hizmet ediyorlar. Bu okul tamamlandığında buradan belki ülkemizin şehrimizin geleceğini değiştirecek çok büyük devlet adamları, bilim adamları çıkacak. 1 Haziran’dan bu yana Karatay Belediyemiz neler yapmış diye baktığımızda Çimenlik Kapalı Spor Salonu, Nakipoğlu Şehit Uzman Ekrem Karakaya Sağlıklı Hayat Merkezi, Karatay Hoş Kubbe, Mevlana Gül Bahçesi, Karatay Kültür ve Sanat Akademisi açılışı, geçtiğimiz hafta Şehit Mustafa Koçoğlu Parkı, Trafik Eğitim Parkı ve Kafe Karatay açılışı ve bugün de burada 24 derslikli son derece güzel bir ilkokul açılışını hayırseverimizin desteği ile şehrimize kazandırıldı. Bu yatırımlar Türkiye’de benzeri az görülen bir hizmetler olarak karşımıza çıkıyor. 1,5 ay içerisinde bu hizmetleri gerçekleştirebilmek gayret ve çaba işidir. Tüm bunları hayata geçiren yerel yönetimlerimize, başkanlarımıza, Karatay Belediye Başkanımıza ve ekip arkadaşlarına şehrim adına bir kere daha teşekkür ediyorum. 24 derslikli Karatay Belediyesi Osman Benliler İlkokulu’nun hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nakipoğlu Mahallesi’ne kazandırılacak 24 derslikli Karatay Belediyesi Osman Benliler İlkokulu’nun temeli, dualar eşliğinde atıldı. Hayırsever Osman Benliler’in de katkıda bulunduğu ilkokulun temel atma törenine Selçuklu Belediye Başkan Vekili Tahir Özer, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Işık, hayırsever Osman Benliler, ilçe mülki erkanı, muhtarlar, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.