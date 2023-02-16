Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 2 büyük depremin vurduğu 11 ilin yanı sıra Türkiye’nin dört bir tarafından Konya’ya gelen veya yolu Konya’dan geçen misafirlere sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 2 büyük depremin vurduğu 11 ilin yanı sıra Türkiye’nin dört bir tarafından Konya’ya gelen veya yolu Konya’dan geçen misafirlere sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem, ülkemizin güneydoğusunda büyük hasar bıraktı. Bölgenin bir an önce normale dönebilmesi amacıyla ise Türkiye genelinde büyük bir çaba sarf ediliyor. Karatay Belediyesi de 50 araç ve 162 personeliyle Hatay’da arama kurtarma çalışmaların yanı sıra bölgede yaraların sarılması için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Türkiye’nin dört bir tarafından Konya’ya gelen veya Konya’dan başka illere giden depremzedeler başta olmak üzere yolcuları da unutmuyor. Bu çerçevede belediyeye ekiplerine ait mobil ikram araçlarıyla Konya Şehirler Arası Otobüs Terminaline gelen veya yolculuk saatlerini bekleyen depremzedeler ile vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor. İmkanları dahilinde bölgenin ve depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Konya her zaman olduğu gibi bugün de kendine yakışanı yapıyor ve tüm imkanlarıyla, kurumlarıyla, yöneticileriyle ve tüm vatandaşlarıyla Hatay’ın yanında. Gün birlik olma ve dayanışma günü. Bölgemizdeki tüm depremzedelere yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz. Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın” şeklinde konuştu.