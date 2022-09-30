Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, İstanbul’da gerçekleştirilen “Konya Günleri”ne katıldı.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, İstanbul’da gerçekleştirilen “Konya Günleri”ne katıldı.

Karatay Belediyesi, 29 Eylül ile 2 Ekim tarihleri İstanbul’da Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Konya Günleri”ne katıldı. Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen organizasyon çerçevesinde tanıtım standı açan Karatay Belediyesi, Karatay’ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra belediyenin birçok projesinin tanıtımına katkı yaptı. Karatay Belediyesinin standını gezen ziyaretçilere Konya ve Karatay’ı anlatan broşür ile kitapçıklar veriliyor. Stantta ayrıca misafirlere Karatay Lavanta Bahçesinin lavantalarından üretilen ürünler tattırılıyor ve ilçeye dair daha birçok değer tanıtılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul’un ve Konya’nın ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, STK temsilcileri ile daha birçok önemli isim de Karatay Belediyesinin standını ziyaret ederek ilçede gerçekleştirilen projeler ve yeni yatırımlar hakkında Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’dan bilgi aldılar.

“Konya ve Karatayımızı özleyen herkesi standımıza bekliyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İstanbul’daki Konya Günleri ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede Konya’nın tanıtımına önemli katkı yapan organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik etti. Başkan Kılca, “Bu tür organizasyonlar, belediyeler gibi yerel yönetimlerin hem kendi şehirlerini ve ilçelerini tanıtma imkanı sunuyor hem de firmaların ürünlerini daha iyi sergileme ve alışveriş imkanını doğuruyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de düzenlenen ‘Konya Günleri’ne stant açarak katıldık. İlçemize özgü ürünlerimizi, kültürel değerlerimizi ve Karatay Belediyesi olarak ilçemize kazandırdığımız hizmetlerimizi geniş kitlelere ulaştırmış oluyoruz. Şehrimizi, Karatayımızı, lavantamızı, Aziziye’yi, Hazreti Mevlana’yı ve daha birçok değerimizi özleyen tüm hemşehrilerimizi, tüm vatandaşlarımızı standımıza davet ediyorum. Bu vesileyle standımıza teşrif eden Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere bütün kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.