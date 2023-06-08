Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi, ilçe genelinde ilk ve ortaöğretimde eğitim alan öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla Kitap Okuma Projesi’ni sürdürüyor.

Eğitim çağındaki gençlerin kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla “Kitap Okuma Projesi”ni sürdüren Karatay Kent Konseyi, söz konusu projenin dönem finalini gerçekleştirdi. Karatay Kent Konseyi tarafından belirlenen “Ülkemde Çiçekler Açtığında”, “Sol Ayağım” ve “Sadako” kitaplarını okuyan 5’inci ve 6’ncı sınıf öğrencileri, okunan kitaplardan hazırlanan sınava girdi. Sınavda dereceye giren öğrenciler ise; çeşitli hediyelerin yanında Eskişehir gezisi kazandı. Yine sınava giren tüm öğrenciler, şehir içi gezisi ile de ödüllendirildi. Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen “Kitap Okuma Şenliği”nde hem dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı hem de Bubble Show, Meddah Osman gösterisi, çeşitli oyunlar ve oyun alanlarıyla öğrenciler unutulmaz bir gün geçirdi. Şenlikte Yazar Nehir Gökduman Aydın ile bir araya gelen öğrenciler, Karataylı öğrencilerin kaleme aldığı ve Karatay Belediyesi tarafından basılan şiir kitaplarını da kendileri için imzalattı.

“Yıl boyunca kitap okumayı teşvik edici faaliyetler yapıyoruz”

Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, şenlikte yaptığı konuşmada Karatay Kent Konseyi olarak “Kitap Okuma Projesi”ni çok kıymetli gördüklerini belirtti. Abdurrahim Arslan, “Bir yıl boyunca ilçemizdeki okullarımızda yürüttüğümüz projemizin finalindeyiz. Çok güzel bir dönem geçirdik. Amacımız önümüzdeki yıllarda da bu projeyi sürdürmek ve bu konuda belediyemizin desteğinin artarak devam edeceğini biliyoruz. Bu fikirde Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya çok teşekkür ediyorum” dedi.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da, Karatay Kent Konseyi’nin çocuk ve gençler arasında kitap okumayı teşvik edici çalışmalarının önemli olduğunu söyledi. Sami Sağdıç, “Her şey okulla bitmiyor. Okul dışındaki akran gruplarında yapılacak faaliyetler, çocuk ve gençlerimizi hayata çok daha güzel hazırlıyor. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca eğitime, eğitimciye ve öğrencilerimize çok değer veriyor ve göreve geldiği günden bu yana ilçemizin tüm okullarını ziyaret etti. Tespit edilen varsa eksiklikler veya sorunları da hızlıca çözdü. Bu okulumuzda da genç şairlerimiz ve öğretmen yazarlarımız var. Bu kardeşlerimizin ve yazarlarımızın kitaplarının basılması ve bunun şenliğe dönüştürülmesi sağlandı. Bu güzel tablonun oluşmasında büyük emekleri bulunan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Çocuklar ne kadar iyi yetişirse bundan hem çocuklarımız hem de ülkemiz kazançlı çıkacaktır"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, Karatay Belediyesi olarak fiziki ve altyapı belediyecilik çalışmalarını büyük bir aşkla yürütürken, çocuklara ve gençlere özellikle destek verdiklerinin altını çizdi. Başkan Kılca, “Karatay Kent Konseyi’mizin ‘Kitap Okuma Projesi’ de geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik yürüttüğü kıymetli bir proje. Bizler, ülkemizi çocuklarımıza ve gençlerimize emanet edeceğiz. Dolayısıyla onlar ne kadar iyi yetişirse bundan hem çocuklarımız hem de ülkemiz kazançlı çıkacaktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin tüm okullarını ziyaret ettim. Müdürlerimizle, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bir araya geldik. Sizlerin her türlü talep ve önerilerinizi not ettik. İmkanlarımız ölçüsünde de okullarımızın bu istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettik. Akademik ve sportif anlamdaki başarıların artarak sürmesi için de sizlere destek olmayı sürdürüyoruz. Bazı bölgelerimizin okul ihtiyacı vardı ve şu ana kadar 6 eğitim tesisini eğitim camiamızın hizmetine sunduk. 7‘nci okulumuzun yapımı sürüyor, Nakiboğlu Mahallemize kazandıracağımız 24 derslikli okulun ihalesini de gerçekleştirdik. Dolayısıyla ilçemizin neresinde eğitimle ilgili bir talebi varsa belediye olarak elimizi taşın altına koymayı sürdürüyoruz. Çünkü biz hepinizi çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından “Kitap Okuma Projesi” çerçevesinde dereceye giren öğrenciler, hediyelerini ve ödüllerini Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ile Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan’dan aldı.