Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi öncülüğünde Araplar Mahallesi’ne kazandırılacak ’Karatay 1. Nolu Fahriye-Yaşar Oğuz 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun protokolü; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve Hayırsever Serhan Oğuz tarafından imzalandı.

Karatay Belediyesi’nin büyük çabası sayesinde özellikle son yıllarda pek çok sağlık yatırımı kazanan Karatay’a bir sağlık merkezi daha yapılacak. Bu çerçevede, Karatay Belediyesi’nin arsa tahsisiyle ilçeye kazandırılacak Karatay 1. Nolu Fahriye-Yaşar Oğuz Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun protokolü, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve hayırsever Serhan Oğuz tarafından imzalandı.

“İlçemiz sağlıkta adeta bir üs haline geldi”

Karatay Belediyesi’nde gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’da aile sağlığı merkezleri, acil sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam merkezleri gibi sağlık yatırımların sayısının her geçen gün arttığını ifade etti. Başkan Kılca, “İlçemizde hayata geçen sağlık yatırımlarının bir kısmı Sağlık Bakanlığımız, bir kısmını hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla bir kısmını da kendi kaynaklarımızla belediye olarak hayata geçiriyoruz. Özellikle Konya Şehir Hastanesi’nin de bölgemize gelmesiyle birlikte Karatay, sağlık alanında adeta bir üs haline geldi. Bu süreçte hayırseverlerimizin de katkısı kıymetli ve büyük. Bu çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hayırseverimizin katkılarıyla Araplar Mahallemize Karatay 1. Nolu Fahriye-Yaşar Oğuz 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu kazandırıyoruz. Konya’mıza, Karatay’ımıza ve hemşehrilerimize uzun yıllar hizmet verecek bu sağlık yatırımımızın hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen il sağlık müdürlüğümüze, hayırseverimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Sağlıkta Konya modelinin sıkıntısız bir şekilde çalıştığına vurgu yapan Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç şunları kaydetti: “İlimizde sağlık hizmetleri, özel bir modelle yürütülüyor. Bakanlığımız, belediyemiz ve hayırseverlerimizin koordinasyonuyla gerek arsa temini, gerek ek binaların yapımı gerekse diğer hizmetlerin sunumu konusunda örnek bir işbirliği içerisindeyiz. Bugün de bu örneğe yeni bir halka ekliyoruz. Araplar Mahallesi’ne yapılacak Karatay 1. Nolu Fahriye-Yaşar Oğuz 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun yapımını hayırseverimiz Serhan Oğuz, merkeze anne ve babasının adını vererek üstlenmiş oldu. Karatay Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi ilçemizde ihtiyaç veya eksik kalmayacak şekilde Karatay için güzel bir sağlık yatırım planlaması yaptık. Bu proje de ihtiyacın ve trafiğin olduğu bir noktada, Karatay Belediyemizin arsa tahsisiyle planlandı. Bugüne kadar ilçeye kazandırılan 11 sağlık merkezinin 7 tanesinin arsa teminini üstelik en güzel ve ihtiyaç duyulan bölgelerden Karatay Belediyesi gerçekleştirdi. Belediyemiz birçok sağlık merkezinin yapımını üstlendi. Yine belediyemiz, hayırseverlerimizin yapımını üstlendiği merkezlere de önemli katkılar yaptı. Bununla da kalmayan Karatay Belediyesi, hayata geçen merkezlerin çevre düzenlemelerini de gerçekleştirdi. Dolayısıyla belediyemiz gerçekten bu alanda önemli bir hizmet gerçekleştiriyorlar. Bu vesileyle de, her projemizde daima yanımızda olan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya ve hayırseverimize teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Karatay 1. Nolu Fahriye-Yaşar Oğuz 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun yapımı için hazırlanan protokol; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve hayırsever Serhan Oğuz tarafından imzalandı.