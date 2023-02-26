Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, kente gelen depremzede çocukları Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde gezdirdi. Karatay Trafik Eğitim Parkı’nda da eğlenceli vakit geçiren çocuklar, yaşadıkları sıkıntılı süreci sosyalleşerek geride bırakmaya çalışıyor.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, kente gelen depremzede çocukları Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde gezdirdi. Karatay Trafik Eğitim Parkı’nda da eğlenceli vakit geçiren çocuklar, yaşadıkları sıkıntılı süreci sosyalleşerek geride bırakmaya çalışıyor.

Karatay Belediyesi, Konya’ya yerleşen deprem mağduru ailelerin çocuklarının sosyalleşmesi ve yaşadıkları travmaları atlatabilmeleri amacıyla bir etkinlik düzenledi. Konya İl Emniyet Müdürlüğünden görevliler de etkinlik boyunca çocukları yalnız bırakmadı. Çocuklar, Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ni gezerek çeşitli türde hayvanlarla tanışma imkanı buldu. Ziyaret boyunca miniklerin mutluluğu gözlerinden okunurken, hayvanat bahçesindeki hayvan dostları hakkında da detaylı bilgi sahibi oldular. Karatay Hayvanat Bahçesi gezisinin ardından Karatay Trafik Eğitim Parkı’na geçen depremzede çocuklar, park içerisindeki Kafe Karatay’da hep birlikte yemek yedi. Daha sonra Trafik Eğitim Parkı’nda pedallı araçlara binen çocuklar hem yaya hem de sürücü olarak trafik kurallarını öğrenme imkanı buldu. Karatay Trafik Eğitim Parkı’nda çocuklara özel eğlenceli oyunlar ve gösteriler de yapılarak çocukların eğlenceli bir gün geçirmesine katkı sunuldu. Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğin kendileri için çok yararlı olduğunu belirten çocuklar, Konya’nın kendilerini çok iyi ağırladığını söyledi. Minikler etkinlik dolayısıyla çok güzel bir gün geçirdiklerini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

“Çocuklarımızın normalleşmesi için gayret ediyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Trafik Eğitim Parkı’nda çocukları yalnız bırakmadı. Deprem dolayısıyla çocukların yaşadığı zorlu sürecin farkında olduklarına dikkat çeken Başkan Hasan Kılca, söz konusu dönemin atlatılabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarına vurgu yaptı. Başkan Kılca, depremzede çocukların yaşadıkları zor anları bir nebze de olsa unutturmak amacıyla bir çalışma başlattıklarını söyleyerek, “Bu çerçevede geçtiğimiz hafta Karatay Kent Konseyimiz ve Sen Değerlisin Derneği iş birliği ile Konya’da misafir edilen aileler ve çocuklarıyla ilgilenecek gönüllülere yönelik bir eğitim semineri düzenledik. Bugün de 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizi Karatay Hayvanat Bahçemiz’de ve Karatay Trafik Eğitim Parkımız’da misafir ettik. Minik yavrularımız bahçemizdeki hayvanları görme imkanı buldu. Yine aynı program çerçevesinde trafik eğitim parkımızda oynayarak hem eğlendiler hem de trafik kurallarını öğrendiler. Depremzede çocuklarımıza yönelik bu etkinliğimizi sürdürmek istiyoruz. Onlar mutlu olunca biz daha çok mutlu oluyoruz. Yeter ki onlar gülsün. Biz deprem nedeniyle yaşanan olumsuzlukları unutturmak ve hayatlarını normalleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz” dedi.