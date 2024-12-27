Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, daha yaşanabilir bir Karatay için, sağlıklı ve güvenli konutlarla kentsel çevre standartlarında yaşam alanları sağlamak adına kentsel dönüşüm çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Karatay Belediyesi; düzenli şehirleşmenin yanı sıra vatandaşların çok daha konforlu, sağlam ve güvenli konutlarda yaşaması amacıyla ilçe genelinde pek çok kentsel dönüşüm çalışması yürütüyor. Konya ve Karatay’a özgü mimari anlayışıyla tasarlanan konutları, parkları, tesisleri ve günümüz yaşam şartlarına uygun sosyal donatı alanlarıyla Karatay’ı çok farklı bir konuma taşımak için yoğun bir gayretin içerisinde bulunan Karatay Belediyesi, özellikle son yıllarda kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdı.

Yeni toplu konut hamleleri 2024’te de devam etti

İlçede daha güvenli ve daha modern bir şehirleşme anlayışını sürdüren Karatay Belediyesi, bu güne kadar toplamda 23 bin 426 konut üreterek vatandaşın ihtiyaç duyduğu konforlu yaşama alanlarına kavuşması için bu alanda önemli bir gayret gösterdi. 2019-2024 yılları arasında Karatay Belediyesi öncülüğünde kurulan Akıncı Park (264 daire), Aksa Park (312 daire), Akasya Park (228 daire) ve 2023 yılı içerisinde yeni kurulan Sedir Park Konut Yapı Kooperatifi (600 daire) olmak üzere toplamda 1404 adet dairelik projeler sayesinde vatandaşlar yeni, güvenli ve konforlu konutlarına kavuşacak.

Karatay’da 228 milyon TL rekor düzeyde kamulaştırma çalışması

Karatay Belediyesi, kamulaştırma çalışmalarına ise ayrı bir önem veriyor. Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolunun kentsel dönüşümden geçtiği anlayışıyla hareket eden Karatay Belediyesi; 2024 yılı içerisinde Akçeşme, Çimenlik, Sütçü (Hacısadık ve Hacıcemil), Sultan Mesud ve Fetih Mahallelerinde yoğun kamulaştırmalar yaptı. Karatay Belediyesi böylece 2024 yılında toplamda 228 milyon liralık kamulaştırma çalışması yapılmış oldu. 2024 yılı içerisinde de ilçenin neredeyse tamamında kentsel dönüşüm çalışması yapan Karatay Belediyesi, ilçeye daha modern bir kimlik kazandırmak amacıyla; Akçeşme, Sultan Mesud, Çimenlik, Mezbaha (Fetih), Sütçü (Hacısadık ve Hacıcemil), Erenler, Nakipoğlu, Aziziye, Sarıyakup ve Akifpaşa Mahalleleri başta olmak üzere toplamda 10 mahallede yaklaşık 228 milyon TL bedelinde kamulaştırma çalışması yaptı.

2024 yılında 2 milyon 15 bin 154 metrekarelik alandaki 18. madde uygulaması, ilçedeki imar ve mülkiyet sorunlarını çözdü

Karatay Belediyesi, ilçedeki imar planının tahakkukunu sağlamak, şehirleşmeyi hızlandırmak ve düzenli şehirleşmeyi sağlamak, ruhsatlı yapılaşmayı teşvik etmek ve yeteri kadar imar parseli üretmek amacıyla ise bugüne kadar olduğu gibi 2024 yılında imar düzenlemelerine ve 18. madde imar uygulamalarına da devam etti. Bu çerçevede 2024’te ilçe sınırları içerisinde bulunan 37 farklı düzenleme sahasında yaklaşık 7 milyon 99 bin 137 metrekarelik alanda İmar Kanunu’nun 18. maddesine istinaden imar uygulamaları yapıldı. Karatay Belediyesi, bu yıl içerisinde ise ilçedeki imar ve mülkiyet sorunlarının çözümü amacıyla 2 milyon 15 bin 154 metrekarelik alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci madde İmar Uygulamasını tescil ederek hak sahiplerine yeni imar tapularını teslim etti.

“Kentsel dönüşümde büyük bir hamle içerisindeyiz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; yaşanılabilir şehirler inşa etmenin, kentsel dönüşümden geçtiğinin farkında olduklarını belirtti. Karatay Belediyesi olarak ilçe genelinde pek çok çalışma yürüttüklerine vurgu yapan Başkan Kılca, “Öncelikli hedefimizi sosyal ve teknik altyapı ihtiyacı, engelsiz yaşam, çevresel değerlerin korunması, sürdürülebilirlik ile tarihi ve kültürel mirasın korunması üzerine kurduk. Bu noktada şehrimizin, ilçemizin ve bölgemizin özgün mimari anlayışıyla tasarlanan konutları, parkları, tesisleri ve günümüz yaşam şartlarına uygun sosyal donatı alanlarıyla Karatay’ı çok farklı bir konuma taşımak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Karatay Belediyesi olarak 2024 yılında yapılan kamulaştırma bedelimiz rekor seviyeye ulaşarak 228 milyon TL’yi aşmış durumda. Yine 2024 yılında 19 adet farklı düzenleme sahasında 2 milyon 15 bin 154 metrekarelik alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde imar uygulamasını tescil ederek hak sahiplerine yeni imar tapularını teslim ettik. Bir taraftan da bin 182 adet yeni yapılacak olan toplu konut hamleleriyle Karatay’ımızda düzenli şehirleşmeye öncülük ediyoruz. Bu ve bunun gibi çalışmalarımızın daha da iyi seviyeye gelmesi için gece-gündüz demeden mesai arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.