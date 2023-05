Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, gönüllü personellerden oluşan arama kurtarma ekibi kurdu.

Karatay Belediyesi, deprem başta olmak üzere muhtemel tüm afet durumlarına karşı hazırlıklı olmak için arama kurtarma ekibi kurdu. Gönüllü 60 belediye personelinden Karatay Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi, teorik ve uygulamalı saha eğitimlerine de başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitimler, Ilgın’da gerçekleştirildi. 2 gün süren söz konusu eğitimler, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Arama Kurtarma Amiri Başkanlığı İbrahim Navruz, İtfaiye Çavuş Enes Kundarıcı, İtfaiye Eğitmen Serkan Özyay, İtfaiye eğitmen Haydar Gazi Çetin tarafından verildi. Toplamda 48 saatten oluşan ve özel bir program dahilinde verilen eğitimler; arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra arama-kurtarma ekipmanlarının kullanım teknikleri, trafik kazalarında kurtarma teknikleri, ilk yardım, yüksek ve alçak açı (iple erişim) kurtarma, doğada arama-kurtarma teknikleri, enkaz üzerinde arama-kurtarma gibi daha birçok konuyu içeriyor. Uzman ekipler tarafından verilen eğitimlerde gönüllü personele teorik, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini arttırıcı ve göreve her an hazırlıklı bulunmalarını sağlamak için eğitici programlar uygulanıyor. Afetlerde, sellerde ve önemli kazalarda; arama, kurtarma, ilkyardım ve sosyal yardım hizmetlerini vermeyi amaçlayan Karatay Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi, eğitimlerin tamamlanmasının ardından her türlü göreve hazır olacak.

“Herkes afetlere karşı hazırlıklı olmalı”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, oluşturdukları Arama Kurtarma Ekibinin hayırlı olmasını dileyerek Karatay olarak muhtemel tüm afetlere karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, “Özellikle 6 Şubat gecesi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 11 ilimizde hissedilen 7.7 ve 7.6’lık iki büyük deprem sonrası arama-kurtarma ekiplerinin önemi bir kez daha görüldü. Karatay Belediyesi olarak bizler de ilçemizde, şehrimizde çevre illerde veya ülkemizin herhangi bir yerinde muhtemel afet durumlarına karşı hazırlıklı olabilmek amacıyla arama-kurtarma ekibimizi kurduk. Toplamda 60 gönüllü personelimizden oluşan ekibimiz hem teorik hem de uygulamalı saha eğitimlerini de aldılar. Bu eğitimler belli aralıklarla ekibimiz tam anlamıyla hazır olana kadar da devam edecek. İnşallah herhangi bir afet yaşamayız ama herkes her an olmalı. Muhtemel tüm acil durumlarda arama kurtarma ekibimizle vatandaşlarımızın ve ülkemizin hizmetinde olacağız. Ekibe katılan tüm arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum” dedi.