Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, zamandan, personelden ve ekonomik yönden tasarruf yapabilmenin yanı sıra atıkların daha verimli şekilde toplanabilmesini sağlayan Akıllı Atık Toplama ve Yönetim Sistemi’ne geçti.

Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, daha yaşanabilir ve temiz bir Karatay için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Karatay Belediyesi, büyük önem verdiği temizlik çalışmalarına teknolojiyi de entegre etti. Bu çerçevede Karatay’da Akıllı Atık Toplama ve Yönetim Sistemi’ne geçildi. Akıllı şehirlerin temelini oluşturan unsurlarından olan yeni sistem sayesinde Karatay Belediyesi, temizlik hizmetlerini teknolojiyle birleştirmiş oldu. Akıllı Atık Toplama ve Yönetim Sistemi çerçevesinde ilçe genelindeki çöp konteynerlerinin sayısını ve türlerini dijital ortama aktardı. Sistemle çöp konteynerinin en son ne zaman, hangi araçla ve hangi vardiyada alındığı gibi daha birçok bilgiye kolayca ulaşılabiliyor. İlçedeki konteynerler, alınma döngüleriyle birlikte çöp toplama hizmetlerinin performansı izlenebiliyor ve duruma göre iyileştirmeler yapılabiliyor. Bu sayede vatandaştan gelen taleplerin de çok daha hızlı çözüme kavuşturulması sağlanmış oluyor. Akıllı Atık Toplama ve Yönetim Sistemi birçok avantajı beraberinde getirirken; az işgücü ve az zamanda verimli atık toplama yapılmasına, atıkların çevreye olan olumsuz etkilerinin minimum seviyeye düşürülmesine, daha uzun aralıklarla toplama yapılması ve dolayısıyla toplama esnasındaki trafik yoğunluğunun azaltması ile çöp konteynerine atılan ateşli atıklar nedeniyle yanma sorununun ortadan kaldırılmasına da imkan sağlıyor.

“Gelecek nesillere temiz bir çevre, temiz bir Karatay bırakma gayretindeyiz”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, ilçemizin tüm mahallelerinde gece gündüz demeden hizmetlerine devam ediyor. Konusunda uzman kadromuz, son teknoloji araçlarımızla yürüttüğümüz temizlik hizmetlerimiz çerçevesinde cadde ve sokaklar, pazar yerleri, ibadethaneler, parklar, sanayi siteleri ve daha birçok alanı rutin olarak temizlenirken, geri dönüşüm faaliyetleri, sıfır atık çalışmalarına da büyük önem veriyoruz. Karatay Belediyesi olarak gelecek nesillere temiz bir çevre, temiz bir Karatay bırakmanın gayreti içerisindeyiz. Tüm bu hizmetlerimizi çağın gereklerine göre de yeniden şekillendirmeyi sürdürüyoruz. Belediye olarak Akıllı Atık Toplama ve Yönetim Sistemi’ni hayata geçirdik. Bu sistemin asıl faydalarından bir tanesi büyük bir tasarruf sağlaması. Temizliği çalışmalarımıza teknolojiyi entegre ederek günümüz için değerli olan zaman, maliyet, iş gücünden en verimli şekilde faydalanmayı hedefliyoruz” dedi.