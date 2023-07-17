Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin ilçeye kazandırdığı ve toplamda 47 milyon liraya mal olan Şehit Mustafa Koçoğlu Parkı, Karatay Trafik Eğitim Parkı ve Kafe Karatay’ın açılışları gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesi tarafından Ulubatlı Hasan Mahallesinde yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Şehit Mustafa Koçoğlu Parkı, Karatay Trafik Eğitim Parkı ve Kafe Karatay’ın resmi açılışları gerçekleştirildi.

Toplamda 30 bin metrekarelik alana kurulu projelerin açılışında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’ı ve hemşehrilerini çok sevdiğini ifade ederek bu sevginin ilçenin tamamında birbirinden güzel projeler ile yaşam alanlarına dönüştüğünü ifade etti. Açılışları gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi veren Başkan Hasan Kılca, “Şehit Mustafa Koçoğlu Parkımız, 30 bin metrekarelik bir yeşil alan. Belediye olarak burayı yaklaşık 47 milyon liraya mal ettik. Parkımızın içerisinde halı sahamız, kaykay pistimiz, yeşil alanlarımız, yürüyüş yollarımız, ailelerimizin rahatça vakit geçirebileceği kamelyalarımız ve çocuklarımız için yeni nesil çocuk oyun gruplarımız var. Yine parkımız içerisinde Karatay Trafik Eğitim Parkımız ile Kafe Karatay var. Her şey çocuklarımız için çünkü onlar bizim geleceğimiz. Onun için de bu tür projeleri ilçemizin tamamında yapmayı sürdüreceğiz. Parkımızın özellikle çocuklarımıza, mahallemize, ilçemize, şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Bu yatırımlar mahallemize ve ilçemize değer kattı”

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ise, “Çocuklarımızın heyecanını ve mutluluğunu çok iyi anlıyoruz. Karatay Belediyemiz çocuklarımız için çok güzel yatırımları hayata geçirdi. Hem Şehit Mustafa Koçoğlu Parkı hem de Karatay Trafik Eğitim Parkı çocuklarımızın eğlenmeleri ve gelecekleriyle ilgili eğitim almaları için çok önemli projeler. Kafe Karatay da ailelerimizin hoşça vakit geçirebildiği güzel bir mekan oldu. bu yatırımlar mahallemize ve ilçemize değer kattı. Bu vesileyle bu güzel hizmetleri ilçemize ve mahallemize kazandıran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Konyamız’da çok güzel bir hizmet sağanağı var”

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de, Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yeni projelerin Karatay’a hayırlı olmasını dileyerek, “Konyamız’da çok güzel bir hizmet sağanağı var. Konya’da yıllar içerisinde en fazla değişim gösteren ilçe Karatay’dır. Altyapısıyla, yollarıyla, parklarıyla, sosyal ve sağlık tesisleriyle Karatay bugün, Konyamızın en gözde ilçelerinden birisi haline geldi. Burada çok büyük bir emek var ve gayret var. AK Parti Belediyeleri olarak Konya’da ve özellikle de Karatay’da hiçbir bahane üretmeden hizmet ediyoruz. Bugünlerde hem bütçesini dengeli bir şekilde koruyup hem de bu önemli hizmetleri yapmak çok kıymetli. Türkiye’nin en büyük bütçesine sahip şehirlerin belediyeleri 4 senedir taş üstüne taş koymaz ve var olan yatırımları işletemezken, Konyamız’da her gün bir açılış veya temel atma programı var. Bu vesileyle bu yatırımları ilçemize ve şehrimize kazandıran Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Birçok şehir Konyamıza gıpta ile bakıyor”

AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka ise, “AK Parti olarak AK Partili Belediyeler olarak hizmetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizim işimiz Konyamıza ve memleketimize hizmet etmek. Sizlerin sesi ve talepleri her zaman en büyük gündemimiz olacak. Bu tür projelerin parkların şehrimize çok önemli kazanımları var. Konyamız’da ve Karatayımız’da çok güzel parklarımız var. Birçok şehrin de bu konuda bizlere gıpta ile baktığını biliyorum. Şehit Mustafa Koçoğlu Parkı, Trafik Eğitim Parkı ve Kafe Karatay gibi mekanların olması, büyükşehirlerde yaşayan insanlar için çok kıymetli. Bu hizmetleri ilçemize kazandıran Karatay Belediyemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Karatay’da mahalle şenlikleri başladı”

Ulubatlı Hasan Mahallesine 3 önemli hizmetin açılışını gerçekleştiren Karatay Belediyesi, vatandaşları da ‘Karatay Mahalle Şenlikleri”nde buluşturdu. Açılış programına katılan 7’den 70’e Karataylılar, kendileri için hazırlanan tiyatro ve canlı animasyon gösterileri, oyunlar, yarışmalar, sahne sanatları, atölyeler ve çeşitli ikramlar ile sürprizlerle unutulmaz bir akşam yaşadı. Açılışa, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, Şehit Mustafa Koçoğlu’nun ailesi, AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı ile vatandaşlar katıldı.