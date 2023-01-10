Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi kültürel belediyecilik hizmetlerine örnek gösterilecek çalışmalarla bugüne kadar olduğu gibi 2022 yılına da damgasını vurdu.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi kültürel belediyecilik hizmetlerine örnek gösterilecek çalışmalarla bugüne kadar olduğu gibi 2022 yılına da damgasını vurdu.

Karatay Belediyesi, 2022 yılında birçok kültür ve sanat programına ev sahipliği yaparak Karatay’ı kültür ve sanatın da merkezi haline getirdi. Karatay’da yıl içinde konserden tiyatroya, seminerlerden yaz etkinliklerine, festivallerden gezi programlarına kadar birçok faaliyet gerçekleştirilerek vatandaşlara ücretsiz kültür ve sanat hizmetleri sunuldu. Yine ilçenin köklü geçmişi ve zengin mirasının korunması ve tanıtılması amacıyla şehrin hafızasına 5 eser kazandırıldı.

“Şiir Şöleni ve Aşıklar Bayramı sanatseverlerden yoğun ilgi gördü”

Karatay Belediyesi, ilçenin kültür ve sanat hayatına katkı sunmak amacıyla pek çok etkinlik ve organizasyon düzenledi. Bu çerçevede Konya’nın en önemli kültür sanat etkinlikleri arasında bulunan “Mevlana Şiir Şölenleri”nin 12. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi’nin iş birliğiyle organize edildi. Mevlana Müzesi Gül Bahçesi Açık Sema Alanı’nda gerçekleştirilen program, şairleri Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki sanatseverlerle buluşturdu. Şölene katılan şairler; kaleme aldıkları eserlerini sanatseverlerle paylaştı. “Konya Aşıklar Bayramı” da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Karatay Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Konyalılardan tam not alan 56. Aşıklar Bayramı “Aşık Veysel’e Vefa” temasıyla 4 ülke, 24 şehirden 37 aşık ve halk ozanının katılımıyla gerçekleştirildi.

“Konser programları vatandaşlara müzik ziyafeti yaşattı”

Karatay Belediyesi konser programları ile de sanatseverlere keyifli anlar yaşattı. Karatay Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle organize edilen “Aşina” adlı Türk Halk Müziği Konseri, Konyalıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Akademisyen ve öğrencilerin oluşturduğu 76 kişilik dev kadro, Anadolu’nun dört bir yanından birbirinden güzel eserleri çalıp seslendirerek Konyalılara müzik ziyafeti sundu. 40 Ney Konseri ile ise Hicaz Hümayun Peşrevi, Beyati Ayini 4. Selamı, Uşşak Saz Semaisi, Uşşak İlahi ve Niyaz İlahisi gibi eserler neyzenlerin nefesleriyle yeniden hayat buldu. Yine Hazreti Mevlana, Yunus Emre ve Muhammed Nasuhi gibi daha birçok önemli şahsiyetin şiirlerinden yaptığı besteler ve geleneksel dini müzikle Anadolu müziğini buluşturan Sedat Anar “İlahiler, Nefesler ve Deyişler” konseri ile Konyalılarla buluştu.

“2022 yılında 5 yeni eser şehrin hafızasına armağan edildi”

Kültürel yayıncılığına ayrı bir önem veren Karatay Belediyesi 2022 yılında kültürel yayınlarına 5 yeni eser daha kazandırdı. Karatay’ın maddi-manevi değerlerini içeren yayınlarıyla kitapseverlerin gönlünü kazandı. Bu çerçevesinde belediye; 5 Farklı Dilde Karatay Kültür Zenginlikleri, Tıp Biliminin Türk-İslam Öncüleri, Türbeönü Bir Konya Mahallesinin Derin Tarihi, Sultanül Vaiz Tahir Büyükkörükçü, Terceme-i Sevakıp kitaplarını Konya’nın kültür ve sanat hafızasına armağan etti. Sinema ve tiyatro kültürünü geliştirmeye de katkı sağlayan belediye “Kesişme; İyi ki Varsın Eren”, Hayata Bir Mola ve Açık hava sinema etkinlikleri ile binlerce vatandaşa sinema gösterimi yaptı. Yine ücretsiz gerçekleştirilen Tiyatro etkinlikleri de vatandaşların yanında olan belediye Ziyafet Sofrası ve Tarih Yazan Çocuklar oyunlarının perdesini Karataylılara açtı.

“Kültür gezileri ve festival programları sosyal yaşama renk kattı”

Zengin içerik ve nitelikli etkinliklerin hayata geçirildiği ilçede Karatay’ın markası haline gelen Lavantanın Festivali yapıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen festival ilçenin tanıtımına önemli katkı sundu. Belediye aynı zamanda yıl boyunca Gastrofest, Perlafes ve Develop (Devfest) festivalleri ile İstanbul ve Ankara’da düzenlenen Konya tanıtım günlerinde yerini alarak Karatay’ı en iyi şekilde temsil etti. Sosyal ve kültürel pek çok projesiyle ilçe halkının hayatına dokunmaya devam eden Karatay Belediyesi, gezi programları ile de vatandaşlara hiç görmedikleri yerleri görme imkanı sundu. Bu doğrultuda vatandaşlar; Çanakkale, Edirne, Hatay, Bursa, İstanbul, Doğu Karadeniz’in tarihi ve turistik birçok yerini gezdi.

“Karatay’ın 2023 kültür-sanat takvimi dolu dolu”

Karatay Belediyesi tüm bu programların yanında Aile-Eğitimci buluşmalarının gerçekleştirildiği seminerler, mevlid kandili programları, Şehir ve Medeniyet Çalıştayı, Kadrajımdan Fotoğraf Yarışması, İslami Dayanışma Oyunları Konya Fotoğraf Yarışması, ilçedeki okullara kitap dağıtımı, kadınlara yönelik organizasyonlar gibi birçok etkinliği ile Karataylıların yanında oldu. Belediye Karatay’ın kültürel vizyonu ve hedefleri doğrultusunda 2023 yılında da birçok proje, etkinlik ve faaliyet ile kültür ve sanat programlarına ev sahipliği yapacak.

“Karatay’ın kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getirdik”

Karatay’ı kültür ve sanatın da merkezi yapmak için gayret ettiklerini söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca bu hedefleri doğrultusunda 2022 yılının oldukça verimli geçtiğini söyledi. 2023 yılında da kültürel hizmetlerin artarak devam edeceğini aktaran Hasan Kılca, “İlçemizi bir yandan fiziksel yatırımlarımızla geleceğe hazırlarken diğer taraftan sosyal, sanatsal, kültürel, sportif ve eğitim gibi hizmetlerimizle 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın sosyal hayatlarını daha zengin ve kaliteli hale getiriyoruz. Şiir Şölenlerimiz, Aşıklar Bayramımız, yayın hayatına kazandırdığımız kitaplarımız, konserlerimiz ve daha birçok etkinliğimiz ile ilçemizin kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getirdik. Tüm bu programlarımızı hemşehrilerimizin Karatayımızda keyifle ve mutlulukla yaşaması için gerçekleştiriyoruz. Etkinliklerimizi her yaştan ve her kesimden insanımıza uygun bir zenginlik ve çeşitlilikle planlıyor; şehrimize yakışır özel organizasyonlar düzenliyoruz. Kültürel faaliyetlerimizi sürekli artırıp, yeni ve farklı projelerimizle hemşehrilerimizle birlikte olmaya, Karatay’ımızın güzelliklerini birlikte yaşamaya ve paylaşmaya devam edeceğiz. Bizler ilçemize hizmet etmekten büyük bir keyif alıyoruz. 2023’te de Karatay’ı kültür üreten bir ilçe haline getirebilmek amacıyla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.