Geçen yıl üç kitap yayınlayan Adanalı yazar Cumali Karataş, 2023 yılına da üç kitapla girdi.

Geçen yıl üç kitap yayınlayan Adanalı yazar Cumali Karataş, 2023 yılına da üç kitapla girdi.

2022’de “Öykü Güneşim”, “Ali’min Öyküleri” ve “Alp’ten İnciler” adlı çocuk kitaplarıyla çocuk edebiyatını kapatan araştırmacı Yazar Cumali Karataş’ın bu yıl da “Ahmet Remzi Bey Destanı”, “Güneyli Çocuk” ve “Gurbet Eli” adlı şiir kitapları yayınlandı.

İlk şiirleri ortaokul döneminde “5 Ocak” okul dergisinde yayınlanan ve aynı yıl destan yazıp, bastırıp, satarak halk ozanlığına ilk adımı atan Cumali Karataş “Sevda”, Öyle Kal”, “Çocuk ve Şiir” ile “Sevmek” adlı şiir kitaplarını çıkarmış; “Öykü Çınarı” adlı çocuk öyküsü seti bir kitabevi tarafından, “Postacı Adana Yollarında” adlı biyografik kitabı Adana Büyükşehir Belediyesi, “Çukurova Söyleşileri” adlı söyleşi kitabı da Seyhan Belediyesi tarafından yayınlandı.

Halen “Öykü Çağı” ve “Öykü Çağı” adlı çocuk setleri yayına hazırlanan Cumali Karataş’ın bestelenen 150 şiirinden 28’i, bestelerinden de 2’si TRT repertuarında bulunuyor.