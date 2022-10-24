Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen ve gündeme dair konuları değerlendiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş son olarak yeni Galericiler sitesini ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen ve gündeme dair konuları değerlendiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş son olarak yeni Galericiler sitesini ziyaret etti.

Sorunları yerinde dinleyen Naim Karataş galericiler sitesi esnafıyla bir araya gelerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Şehrin gelişimine ve ekonomik durumuna katkı sağlayan yeni Galericiler sitesinin Erzurum için önemli olduğuna vurgu yapan Karataş, "Erzurum büyüyor ve gelişiyor. Bu gelişim için de geleceğe ışık tutacak yapılar inşa ediliyor ve yeni sitemiz bu yapılardandır. Esnafımızla el ele vererek şehrimizin kalitesini yükseltmeye de devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Esnaftan Karataş’a yoğun ilgi

MHP Aziziye İlçe Başkanı Murat Karataş ve İl/ilçe yöneticileriyle birlikte esnafla bir araya gelen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş’a yoğun ilgi gösterildi. Esnafla bir arada olmaya ve şehrin gelişimini yakından takip etmeye devam edeceklerini dile getiren Karataş "Ülkemiz ve şehrimiz için sorumluluk almaya ve çözüm üretmeye devam ediyoruz. Bizler MHP olarak ülkemizin hizmetkârlarıyız. Ülkemiz ve şehrimiz için özel yatırım olan oto galericiler sitesinin inşasında emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.