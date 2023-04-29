MHP Erzurum Milletvekili adayı Naim Karataş, Horasan ve Tortum ilçelerinde seçmenlerle buluştu.

Seçim gezilerinin Tortum ayağında büyük bir ilgiyle karşılanan Naim Karataş, Tortumlu vatandaşlara Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli’nin selamlarını iletti. İlçe Başkanı İlhan Uzun’la birlikte ilçe merkezindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Karataş, 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlattığı her temasında, Cumhur İttifakı için destek istedi, “Türkiye Yüzyılını birlikte inşa edelim” dileklerinde bulundu. Tortumlu vatandaşlardan Cumhur İttifakı için tam destek sözü alan MHP Erzurum Milletvekili adayı Naim Karataş’ın seçim gezilerinin bir sonraki durağı ise Horasan oldu.

Horasan İlçe Başkanı Köksal Çerçi ile birlikte ilçeyi neredeyse karış karış gezen Naim Karataş, kapılarını tek tek çaldığı esnafla sohbet etti, 14 Mayıs’ın bir kader seçimi olduğu hatırlatmasını yaptı. Tortum’da olduğu gibi, Horasan’da da seçmenlerden büyük bir ilgi ve yakınlık gören MHP’li Naim Karataş, kahvehaneleri dolaştı, çay sohbetlerine ortak oldu. 14 Mayıs’ta sandığa atılacak her oyun Türkiye’nin beka mücadelesine verilecek destek olacağını dile getiren Karataş, “Mevzubahis olan bizler değiliz, burada bahis konusu olan milletimiz, devletimiz, yarınlarımız ve geleceğimiz. 14 Mayıs’ta bir tercih yapacağız, ya ülkemize sahip çıkıp, milli-ekonomik tam bağımsız bir Türkiye olacağız ya da ülkemizi milli-manevi yoksunluk içerisinde kıvrananlara ve terörle el ele vermiş olanlara teslim edeceğiz” diye konuştu.