Liseli gençlerin geleceklerini şekillendirmek için uzun süredir hazırlandıkları sınav maratonu 17 ve 18 Haziran’da yapılan TYT ve AYT sınavlarıyla tamamlandı.

Kısa adı YKS olan sınavın soruları öğrenciler ve öğretmenler tarafından inceleniyor, tartışılıyor. YKS hakkında bir açıklama yapan Taşkent Kurs Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı Gizem Karataş, birbirinden tecrübeli branş zümre başkanlarıyla ve öğrencilerle yaptıkları görüşmeler sonucu sınav sorularının birkaç soru dışında ortalamanın üstünde zor olmadığı kanaatine vardıklarını söyledi.

“Türkçe testi belirleyici oluyor”

İlk test olması münasebetiyle öğrencilerin sınav başarısını belirleyen en önemli dersin Türkçe olduğunu söyleyen Gizem Karataş açıklamalarına şöyle devam etti: “Türkçe testi, sınava baştan kaygı düzeyi yüksek olarak giren öğrencinin karşılaştığı ilk test. Bu nedenle Türkçe testindeki anlama, yorumlama, muhakeme etme, sonuç çıkarmaya dayalı anlam soruları art arda gelince öğrenci yoruluyor ve Türkçe testinin zor olduğunu sanıyor. Aslında tek tek sorular zor değil, hatta kolay. Öğrencideki sabırsızlık Türkçe paragraf sorularını zorlaştırıyor. Türkçede bu sene imlâ ve dilbilgisinden 7 soru çıktı, kalan sorular kelimede, cümlede ve paragrafta anlamdı ve zor değildi. Matematik testinde bilhassa AYT geometri sorularında eleyici ve nispeten zor soruların olduğunu görüyoruz. Kimya, Fizik ve Biyoloji soruları genel anlamda kolaydı. Edebiyat testinde zor soru diyebileceğimiz bir tane eser-yazar sorusu vardı, ezberden ziyade kavrama dair açıklama yapılarak öğrencinin doğru cevabı bulması istenmiş.

Sosyal testinde coğrafya harita ve tablo sorularının ağırlıklı olduğunu ancak AYT tarih testi bilgi detaylarının sorulduğu zor sorulardan oluştuğunu ifade eden Gizem Karataş, “Tüm bu tespitlerden sonra şunu söyleyebiliriz. Üç milyondan fazla adayın girdiği YKS’de sıralamanın sağlıklı olabilmesi için elbette eleyici sorular, zor sorular olacaktır. Öğrenci sınava yıl boyunca bu bilinçle hazırlanmalıydı ve karşısına gelen ilk zor soruda sınavda kaygı düzeyini artırmamalıydı. Genel anlamda zor olmayan bir YKS yaşadık. Sınav soruları değil önemine binaen sınav zor. Üç saat yerinden kalkmamak, art arda farklı bilişsel beceri, bilgi ve dikkat isteyen soruları birbirinden bağımsız psikolojiyle çözebilmek, sınav süresini, test ve soru geçişlerini iyi yönetebilmek Asıl zor olan bu. Tüm öğrencilerimize geçmiş olsun diyor sınav sonuçlarının gönüllerince olmasını diliyorum. Temmuz ayının ortalarında sınav sonucu açıklanacak ve tercih dönemi başlayacak. Tercih döneminde bize danışan tüm öğrencilerimize gönüllü rehberlik yapacağız.”