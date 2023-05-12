MHP Erzurum Milletvekili Adayı Naim Karataş, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimler öncesinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Karataş, Erzurum şehir merkezinde yürüttüğü seçim çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Caddesi esnafını ziyaret etti.

İş merkezlerini de temasları kapsamında seçim çalışmalarına dahil eden Naim Karataş, hem esnafla hem de vatandaşlarla sohbet etti. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin selamlarıyla çaldığı her kapıda büyük bir ilgiyle karşılanan MHP Milletvekili Adayı Karataş, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimler için Cumhur İttifakı ve MHP’ye destek talebinde bulundu. MHP Yakutiye İlçe Başkanı Sinan Demir’in de Karataş’a eşlik ettiği seçim ziyaretlerinde birbirinden renkli görüntüler oluşurken, gençlere ilgi ise özel oldu.

MHP Erzurum Milletvekili Adayı Naim Karataş, özellikle genç seçmenlere Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlattı. Karataş, 14 Mayıs’ta ilk kez sandık başına gidecek olan genç seçmenlere şöyle seslendi: “Kullanacağınız oylarla hem kendinizin hem de ülkemizin kaderini belirleyeceksiniz. Sizler aydınlık bir Türkiye’de, milli ve ekonomik bağımsızlığını elde etmiş bir Türkiye’de yaşamaya layıksınız. Her türlü zilleti bünyesinde barındıran Millet İttifakını desteklemek demek, yarınlarınızı ve ülkemizin geleceğini şer güçlerine ve emperyalistlere ipotek etmiş olacaksınız. Siz gençlerimize milli davranmak ve milli bir duruş ortaya koymak yakışır. Çünkü siz bu aziz milletin has evlatlarısınız. Bu yüzden vereceğiniz ilk oylarınızla Cumhur İttifakımızın safında bulunun ve aziz millete hizmet etmiş olun.”