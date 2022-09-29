AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek kente yapılan yatırımlar ve parti çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek kente yapılan yatırımlar ve parti çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Karataş, "2023’e Doğru Şehir Buluşmaları" çerçevesinde önümüzdeki günlerde Kilis’te programlar düzenleneceğini ifade ederek, “AK Parti teşkilat olarak seçime hazır hazırız. Daha önceki seçimlere oranla daha iyi sonuçlar almayı hedefliyoruz. 2023 seçiminde bir önceki seçimlerden partimiz bakımından daha iyi sonuçlar çıkaracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir devlet adamıdır. Ülkemizdeki sıkıntıları görerek anında müdahale etmiş çalışanlar, işçiler emeklilere enflasyonun üzerinde zam yapmıştır. Ocak ayından itibaren daha da çalışan ve emeklinin artış yapılacaktır. Tahıl krizini çözerek, dünyayı bir krizden kurtarmıştır, Cumhurbaşkanımız” dedi.

Karataş, Eğitim, sağlık alanında, yeni yatırımların devam ettiğini vurgulayarak, “Yeni okullar hizmete girdi, yapımı devam edenler var, yapılacak yeni okullarımız var. 24 Kasım itibariyle yeni devlet hastanemizin açılışı gerçekleştirilecek. Kilis-Hatay karayolunun duble yol yapılması çalışmaları aralıksız sürüyor. Kilis OSB’de 3’üncü etap çalışmaları devam ediyor. Polateli-Şahinbey OSB’de sıkıntımız yok, yatırımcılara arsa tahsisi yapıldı” dedi.