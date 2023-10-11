Son zamanlarda popüler hale gelen aralıklı oruç diyeti hakkında bilgi veren Diyetisyen Melisa Karataş, “Oruç tutma ve yemek yeme dönemlerini stratejik olarak uygulayan bu yöntem, kas kütlesini korurken vücudunuzun yağ yakımını kolaylaştırıyor. Sağlıklı bir şekilde kilo verdirirken aynı zamanda vücudu gençleştirmeye de yardımcı oluyor” dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Diyetisyen Melisa Karataş, aralıklı oruç diyeti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aralıklı orucun ne olduğundan bahseden Karataş, “Aralıklı oruç, etkileyici etkinliği ve uzun vadeli sağlık yararları nedeniyle son yıllarda önemli bir popülerlik kazanmıştır. Oruç tutma ve yemek yeme dönemlerini stratejik olarak uygulayan bu yöntem, kas kütlesini korurken vücudunuzun yağ yakımını kolaylaştırıyor. Diyet yaparken insanların kendini mutsuz ve tatminsiz hissetmesine neden olan geleneksel diyetlerin dışında ‘Intermittent Fasting’ olarak da bilinen aralıklı oruç diyeti, kilo verme ve genel sağlığı iyileştirme konusunda devrim niteliğinde bir yaklaşım sunuyor. Sağlıklı bir şekilde kilo verdirirken aynı zamanda vücudu gençleştirmeye de yardımcı oluyor” diye konuştu.

“Birçok faydası mevcut”

Aralıklı oruç diyetinin basit ancak etkili bir yaklaşım olduğunu söyleyen Diyetisyen Melisa Karataş: “Düzenli bir şekilde aralıklı oruç diyetini yeme programınıza dahil ettiğinizde vücudunuz çeşitli faydalar elde eder. Yağ yakımının artması, metabolizmanın hızlanması, insülin duyarlılığının artması ve iltihaplanmanın azalmasına kadar olumlu faydalar sağlamaktadır. Bilimsel olarak kanıtlanmış bu yöntem, sürekli olarak kalori saymanıza veya kendinizi kısıtlamadan sevdiğiniz yiyeceklerin tadını çıkarmanıza ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmenize imkan tanır. Aralıklı oruç diyeti ile bir yandan hayatın zevklerini yaşarken bir yandan da sürdürülebilir zayıflamayı sağlayabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

“Vücudunuzu temizleyebilir”

Yapılan araştırmalarda aralıklı orucun potansiyel yaşlanma karşıtı etkilere sahip olabileceğini ve genel uzun ömürlülüğe katkıda bulunabileceğini öne sürdüğünü söyleyen Karataş, “Çalışmalar, aralıklı oruç diyetinin hücresel otofajiyi destekleyebildiğini, bunun da vücudunuzu içeriden temizlemeye ve gençleştirmeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Düzenli bir şekilde yapılan aralıklı oruç diyeti ile kilo yönetiminin ötesinde birçok faydayı keşfedeceksiniz. Neyi ne zaman yiyebileceğinizi kısıtlayan geleneksel diyetlerin aksine aralıklı oruç esneklik sağlar. Yeme kalıplarını yaşam tarzınıza ve tercihlerinize göre uyarlayabilirsiniz. Aralıklı oruç diyeti, metabolizmanızın hızlı çalışmasına yardımcı olarak gün boyu yağ yakımının artmasına neden olur. Yaygın yanlış inanışın aksine, aralıklı oruç aslında insülin seviyelerini stabilize ederek ve hücresel onarım süreçlerini geliştirerek enerji seviyenizi artırabilir” dedi.

“Oruç saatlerinde bol su içilebilir”

Diyetisyen Melisa Karataş, herhangi bir diyet değişikliğinde olduğu gibi, aralıklı oruç diyetine başlarken de vücudun uyum sağlamasının zaman aldığını belirterek, şunları söyledi:

“Öncelikle oruç programınızı belirleyin. 16/8 yöntemi, 5:2 diyeti veya ye-dur-ye gibi çeşitli yöntemler arasından bir seçim yapın. Sizin için en uygun olanı bulmak için denemeler yapın. Susuz kalmamak ve açlığı frenlemek için oruç saatlerinizde bol su için. Herhangi bir diyet değişikliği gibi, aralıklı orucun da vücudunuzun uyum sağlaması zaman alır. Kalıcı sonuçlar elde etmek için sabırlı ve tutarlı olun.”

Karataş, aralıklı oruçta tercih edilebilen besinleri şöyle sıraladı:

Sabah: Saat 12.00 ile 13.00 arası: 2 adet yumurtadan omlet veya menemen, 2 dilim peynir, 5 adet zeytin, 1 tatlı kaşığı reçel veya marmelat, yarım simit veya bir dilim börek, mevsim yeşillikleri

Ara öğün: Saat 15.00- 16.00: Kahve, 1 adet meyve

Akşam: 18.00-19.00: 3 köfte kadar et, tavuk veya balık, 8 kaşık pilav veya makarna, salata