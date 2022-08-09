Adana’nın Karataş ilçesinde 12-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek 2. Mavi Yengeç Film Festivali’nin jüri üyeleri belli oldu.

Adana’nın Karataş ilçesinde 12-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek 2. Mavi Yengeç Film Festivali’nin jüri üyeleri belli oldu.

Ulusal Yarışma Festival Kısaları ana jürisinde Oyuncu Şenay Gürler, Ahmet Şafak, Mehtap Bayri, Adanalı Yönetmenler Cansel Karacan ve Tunahan Kurt yer alacak.

Ulusal kısa film kategorisinde gerçekleştirilecek 2. Mavi Yengeç Film Festivali Yarışma Bölümü’ne başvuran eserler arasından, festival jürisinin belirleyeceği Ulusal Yarışma bölümünde; “En İyi Kısa Film” olmaya hak kazanan film için 15 bin TL, ikinci film için 10 bin TL, üçüncü film için 5 bin TL ödül verilecek. Ayrıca, Karataş Halkı Jüri Özel Ödülü olarak bir filme heykelcik verilecek. Festivalin kısa film yarışmasına başvurular, 7 Ağustos 2022 tarihinde sona erdi.

Festival hakkında açıklamalarda bulunan Karataş Belediye Başkanı ve Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği (ATGAB) Başkanı Necip Topuz, “Bu yıl ikincisini düzenlemek için son derece heyecanlı olduğumuz Mavi Yengeç Film Festivali hem Adanamızın hem de Karataş ilçemizin yüz akı bir organizasyon olacaktır. Bu festivali geleneksel hale getirmek ve her sene üzerine koyarak, Karataş’ta sinema kültürüne katkı sağlayan bir marka değer oluşturmak en büyük gayemiz. Akdeniz’in en güzel sahillerine sahip ilçemiz, sinemaya sayısız katkılar sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Karataş’ın kültür ve Turizm ile öne çıkması için titizlikle, olağanüstü bir gayret gösteriyoruz. Bu gayretlerimizin sonuçlarını görmek de bizi mutlu ediyor. Bu yıl aramızda bulunacak birbirinden değerli Jüri üyelerimizi tanıtırken, festivalimizin beklentilerimizi de aşan bir başvuru süreci yaşadığını da özellikle belirtmek istiyorum. Dünyanın 104 ülkesinden farklı kültürlere ait 2009 film başvurusu aldık. Festival ekibimiz bu denli yüksek bir katılımın olduğu başvuruları büyük titizlikle ön elemelerden geçirip finalde yarışacak 8 filmi belirlemeye çalışıyor. İnşallah, 12 Ağustos Cuma günü bu 8 filmi tüm misafirlerimizle birlikte Karataş Atapark’ta, açık havada izleyeceğiz. Gösterim sonrası değerli sanatçımız ve jüri üyemiz Ahmet Şafak şarkılarıyla eğleneceğiz. Cumartesi günü de ödül törenimizi yaparak Türk sinemasında çok önemli yerlere geleceğine inandığımız kısa film yönetmenlerimize üstümüze düşen desteği vereceğiz. Festivalimiz ödül töreninin ardından Zakkum grubunun muhteşem konseriyle sona erecek. İki günlük bu coşkulu festivale tüm sinemaseverleri, Adana ve Karataş halkını bekliyorum” diye konuştu.