Sakarya Valiliği tarafından yapılan kar uyarısının ardından Karasu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yüksek mahallelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Karasu’nun Ortaköy, Kurudere, Yeşilköy ve Yenidoğan başta olmak üzere yüksek mahallelerinde kar yağışı etkisini arttırdı. Yüksek mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Ortaköy Mahallesi Muhtarı İsmet Turan, yaptığı paylaşımda yılın ilk kar yağışını "Şükürler olsun Rabbime" ifadeleri ile anlattı.