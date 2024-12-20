Karasu Devlet Hastanesi güçlenen yapısı ve genişleyen hizmet yelpazesiyle binlerce hastaya şifa imkanı sunmaya devam ederken, hastanede hasta memnuniyetiyle öne çıkan Palyatif Bakım Ünitesi personeline teşekkür belgesi verildi.

Karasu Devlet Hastanesi, geniş sağlık hizmetleriyle hem ilçesi hem de bölge sakinlerine hizmet veriyor. Hastanede; Ağız ve Diş Sağlığı, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Psikiyatri, Göz Hastalıkları, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Nöroloji ve Radyoloji branşlarında poliklinik hizmetleri sunuluyor.

Hastanede bu yılın ilk 11 ayında 5 bin 384 hastanın ameliyat ve küçük cerrahi operasyonlarının gerçekleştiğini belirten Başhekim Uzm. Dr. Anıl Erdik, 116 hastaya da endoskopi ve kolonoskopi hizmeti verildiğini kaydetti. Uzman hekim sayısının artmasıyla birlikte kadın doğum ve ortopedik cerrahinin yanında birçok ameliyat ve operasyon gerçekleştirdiklerini dile getiren Başhekim Erdik, “Diz ve kalça protezleri, kapalı fıtık, safra kesesi ve apandis ameliyatları yapabiliyoruz. Hastanemizde göz kapağı estetik işlemlerine kadar birçok cerrahi işlem başarıyla gerçekleştiriliyor. Ayrıca, sünnet, tümör tedavileri ve çeşitli lazerasyon müdahaleleri de yapılıyor. Sistoskopi ve tomografi çekimlerimizde hastanemizde gerçekleşiyor” dedi.

Hastanede ayrıca GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) bölümüzde akut ve kronik ağrı tedavisi, boyun fıtığı, bel fıtığı, fibromiyalji, gonartroz, zona ve migren gibi rahatsızlıkların tedavisinde proloterapi ve mezoterapi yöntemleri uygulandığını dile getiren Erdik, hastaneye ikinci Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak Op. Dr. Umut Kazım Hayran’ın atamasının yapıldığını ve hasta kabulüne başladığını da kaydetti. Bu atamayla birlikte hastanedeki uzman hekim sayısının 26’ya yükseldiği belirtildi. Hastanede 2019 yılında açılan 8 yataklı Palyatif Bakım Ünitesinde yalnızca fiziksel semptomların hafifletilmesi değil, aynı zamanda hastaların duygusal, sosyal ve ruhsal ihtiyaçlarına da yanıt verilmesi amaçlanırken Başhekim Erdik, Palyatif Kliniği Sorumlu Hekimi Genel Cerrahi Uzmanı Uğur Can Dülger ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Müge Yıldız, üniteyi ziyaret ederek çalışanlara teşekkür etti. Ziyaret çerçevesinde ünitede hizmet veren personele teşekkür belgeleri takdim edildi.

Başhekim Erdik, “Hastalarımıza daha kaliteli bir yaşam sunabilmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza yönelik palyatif okulları gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, dilek ve öneri kutuları ile memnuniyet anketlerinden en fazla teşekkür alan servisimizin palyatif kliniği olması bizleri gururlandırıyor. Birimde görev alan sorumlu hemşiremiz Fatmanur Şirin ve hemşirelerimiz Yonca Koca, Yasin Terzioğlu, Merve Kısak ve Esra Ersoy’a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.