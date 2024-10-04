Karasu Devlet Hastanesi’nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulama Ünitesi açılırken, Mamografi Ünitesi de hizmete girdi.

Karasu Devlet Hastanesinde GETAT ve Mamografi üniteleriyle ilgili bilgi veren Başhekim Op. Dr. Anıl Erdik, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Cevdet Acat’ın GETAT uygulamalarına başlayarak boyun fıtığı, bel fıtığı, fibromiyalji, gonartroz, zona ve migren gibi hastalıklara Proloterapi ve Mezoterapi yöntemi ile tedavi uygulamaya başladıklarını dile getirdi. GETAT uygulamaları için işlem günleri olarak pazartesi, salı, çarşamba günleri işlem yapıla bildiğini belirten Erdik, perşembe ve cuma günlerinde ise poliklinik hizmeti verileceğini kaydetti. Başhekim Erdik, GETAT bölümüne randevu almak için hasta kayıt kabul biriminden randevu oluşturulduğunu ifade etti.

Hastanede mamografi çekimlerinin de yapılmaya başlandığını dile getiren Başhekim Erdik, yeni kurulan Mamografi Ünitesinde Radyoloji uzmanı Uzm. Dr. Murat Özoğul tarafından hafta içi salı günleri hizmet verildiğini kaydetti. Erdik, mamografi için ilgili uzman hekim tarafından uygun görülen hastalara, istek yapılarak çekimlerin gerçekleştiğini söyledi. İlçe ve bölge halkına iyi bir sağlık hizmeti vermek için çalıştıklarını dile getiren Erdik, “Amacımız İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızın desteğiyle halkımıza en güzel hizmeti verebilmek. Hastane bünyesinde faaliyete geçen yeni birimlerle daha da güçleniyoruz. Göreve başlayan hekimlerimizi bu vesileyle hayırlı olsun temennilerimizi iletiyoruz” dedi.