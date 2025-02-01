Karasu Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde bir ilk gerçekleştirilerek meme kanseri olan 81 yaşındaki kadın hasta cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu.

Karasu Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Kliniğine meme kanseri tanısıyla başvuran 81 yaşındaki hasta için operasyon kararı alındı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Uğur Can Dülger tarafından gerçekleştirilen Bilateral Mastektomi (iki memenin birden çıkarılması) operasyonu başarılı bir şekilde yapıldı. Hastanede ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla ilgili değerlendirmede bulunan Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Anıl Erdik, "Başta Genel Cerrahi Uzmanımız Uğur Can Dülger olmak üzere bu operasyona imza atan tüm personelimizi tebrik ediyoruz. Hastanemizde ilk kez gerçekleştirilen ameliyatımız başarıyla sonuçlandı, hastamızın durumu gayet iyi. Bundan sonraki süreçlerde de Karasu Devlet Hastanesi olarak ekibimizle birlikte sağlık hizmetlerinde çıtayı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.