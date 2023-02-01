SUBÜ, Karasu Belediyesi ve Karasu Kaymakamlığı’nın hazırladığı MARKA’nın Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesindeki proje ile Karasu Somon Balığı İşleme Tesisi kurulacak. Tesisle bölgede mavi ekosistemin gelişmesine ve istihdama katkı sunulacak.

SUBÜ, Karasu Belediyesi ve Karasu Kaymakamlığı’nın hazırladığı MARKA’nın Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesindeki proje ile Karasu Somon Balığı İşleme Tesisi kurulacak. Tesisle bölgede mavi ekosistemin gelişmesine ve istihdama katkı sunulacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Karasu Belediyesi ve Karasu Kaymakamlığı iş birliğinde hazırlanan proje ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından yürütülen 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde Karasu Somon Balığı İşleme Tesisi kurulacak. Projeye Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sakarya, Bolu, Düzce Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği, Karasu’da bulunan bir inşaat Şirketi ve S.S. Karasu Yeni Mahalle Su Ürünleri Kooperatifi destek verecek. Ülke ekonomisinin gelişimi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması noktasında önemli bir yeri bulunan mavi ekonomiye ilişkin bölgede farkındalığı artırmak, gelir ve refah düzeyini yükseltmek amacıyla geliştirilen projenin bütçesi 2 milyon 696 bin 74 lira olacak.

Kurulacak tesis ile bölgede su ürünleri ekosistemi ile çok paydaşlı bir mavi ekonomi sisteminin geliştirilmesi ve su ürünleri potansiyelinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, pazarlanması ve dağıtımı konusunda Karasu’nun bölge üssü haline getirilmesi, balık ve su ürünlerinin işlenmesine ilişkin nitelikli eleman yetiştirilerek istihdam oluşturulması ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması projenin diğer çıktıları arasında yer alıyor. Bu çerçevede kurulacak tesiste iş arayan 10 genç kadına balık ürünlerini işleme, iç organları temizleme, pul kazıma, yıkama-temizleme ve paketleme işlemlerine ilişkin eğitim verilecek istihdam edilmeleri sağlanacak. Karasu Belediyesi tesis için bin 500 metrekare kapalı alana sahip bir bina inşa ederek mavi ekonomik dönüşüm çalışmalarının öncüsü olacak. Bölgede yetiştiriciliği yapılan balıklar satın alınarak işlenecek ve pazarda satışa sunulacak. Karadeniz somonları taze ya da dondurulmuş bir şekilde satışa hazır hale getirilecek. Artan nüfus ve talebe yetişemeyen av balığına alternatif olarak yetiştiriciliğin yapıldığı balık tesislerinin kurulmasına vesile olunacak. Kurulacak web sitesi ile projenin bilinirliği artırılacak.

Projeye SUBÜ danışmanlık ve ortaklık yapacak. Karasu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sedat Durmuşkaya projenin finansal akademik danışmanlığını, Pamukova Meslek Yüksekokulu’ndan Doç. Dr. Hamza Bozkır teknik akademik danışmanlığını, Dr. Öğretim Üyesi Serdar Geçer teknik eğitim danışmanlığını üstlenecek. Üretim tesisinin kurulması, makine teçhizatının yerleştirilmesi ve tesisin işletilmesi ile ilgili teknik; balık ürünlerinin işlenmesi, temizlenmesi, paketlenmesi, gıda güvenliği ve hijyen gibi konularda ise yetkinliğe yönelik eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde SUBÜ aktif görev alacak.