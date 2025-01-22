Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan bir işletme gece saatlerinde alev topuna döndü.

Gece saatlerinde Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan işletmede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, işletme kullanılamaz hale geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.