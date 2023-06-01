Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesinde Karasu Nehri’nin taşması sonucu ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

Yaklaşık 1 haftadır aralıklı devam eden sağanak yağışlar nedeniyle Erzincan’dan geçen Karasu Nehri’nin debisi arttı, kuruyan dereler sel sularıyla taştı. Erzurum Dumlu Dağı’ndan doğan, Erzincan’dan geçerek Murat Nehri’yle birleşip Fırat Nehri’ni oluşturan Karasu Nehri’nin artan su seviyesi sonrası oluşan taşkınlarda ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

Konu ile alakalı açıklamada bulunan Kargın Belde Belediye Başkanı Zafer Kaya, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirterek, “Bölgemizde uzun zamandır devam eden yağışlar neticesinde Karasu Nehrinde taşma ve yükselme oldu. Dolayısıyla yükselme sonucu bazı bölgelerimizde ki ekili tarım arazileri şeker pancarı gibi, arpa, buğday, patates, yonca gibi mahsuller su altında kalmıştır. Erzincan Valiliği koordinesinde gerekli çalışmalar başlatılmıştır. İlçe Kaymakamlığı, DSİ, Tarım İlçe Müdürlüğü, AFAD bölgemizde bir çalışma başlatmış olup konuyla alakalı gerekli girişimlere başlamışlardır. Fakat Karasu Nehrinin yüksek olması nedeniyle su altında kalan ekili alanlara herhangi bir şey yapılamamaktadır. Dolayısıyla suyun debisinin düşmesi sonucunda inşallah kısa zaman içerisinde ekili alanlar ve su altında kalan mahsuller kurtarılmaya çalışılacaktır. Mağdur olan vatandaşlarımızın da İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından tek tek tutanaklar tutunarak onlarla ilgili de çalışma yapılacaktır. Malum yağışların çok yağması, Karasu Nehrinin yükselmesi sonucu bölgemizde bir afet meydana gelmiştir. İnşallah kısa süre içerisinde devletin tüm organlarıyla birlikte bunun üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.