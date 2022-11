Mardin ve Diyarbakır sınırları içerisinde bulunan Karasu Çayı, sonbaharın gelmesiyle beraber sahip olduğu doğal güzelliğini gözler önüne serdi.

Mardin ve Diyarbakır kentlerinin sınırları içerisinde bulunan Karasu Çayı’nın yaz aylarında ziyaretçilerini adeta büyüleyen görüntüsü sonbahar aylarında da devam ediyor. Sarı, kahverengi ve yeşil tonlarına bürünen Karasu Çayı, doğal güzelliği ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sonbaharın bütün renklerini barındığı ve ağaçların yapraklarının kuruyup savrulduğu Karasu Çayı’na gelen vatandaşlar oluşan güzelliğin tadını çıkartıyor.

Diyarbakır’ın kalabalığından kaçarak Karasu Çayı’nın doğal güzelliğini seyretmeye geldiğini belirten Salih Baran, “Doğa ile baş başa kalmayı seviyoruz, o yüzden burayı seçtik, insanlar pek uğramıyor. Dicle Üniversitesinde okuyoruz sınavdan çıkıp buraya gelmek istedik. Ben ve bir arkadaşımla beraber geldik, o şu an doğanın tadını çıkartıyor. Sonbaharın güzelliği gerçekten harika yapraklar sararmış, her taraf müthiş güzellikte. Biz buraya yaz aylarında da gelmiştik. Şu an şelale yağmurlardan kaynaklı hızlı akıyor. İlkbahar ve sonbahar aylarında buralar çok güzel oluyor. Buraya üçüncü kez gelişimiz, ilkbahar, yaz, sonbahar da geldik. Nasip olursa kış aylarında da gelmeyi planlıyoruz. Vatandaşa tavsiye ediyorum buraya gelmelerini ancak her tarafta çöp var. Biraz dikkat etsinler biz doğanın birer parçasıyız. Doğayı kirletmemeliyiz” şeklinde konuştu.