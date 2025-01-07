Sakarya’nın Karasu ilçesinde pazarcı esnafı, Karasu Belediyesi tarafından tapulu tezgahlar için alınan işgaliye bedeline yüzde 150 oranında zam yapılmasına tepki gösterdi.

Karasu Halk Pazarı’nda bulunan 550 tapulu tezgaha Karasu Belediyesi tarafından yüzde 150 oranında işgaliye zammı yapıldı. Tapulu alanlarına işgaliye parası vermek istemeyen esnaf, ilçe belediyesini aradıklarında muhatap bulamadıklarını belirtti. Geçen sene 40 lira olan bu paranın bu yıl 100 lira olduğunu belirten Karasu Pazarcılar Derneği Başkanı Halit Yavuzyiğit, “Yüzde 150 zam yapılmış oldu. Neye istinaden yaptılar? Belediyeyi arıyoruz muhatap bulamıyoruz. En yakınımız Kocaali’de yüzde 30 zam yapıldı. Bizde neden yüzde 150 zam?” dedi.

“Bu zam değil, her hafta zorla paraları ver olayı oluyor”

Karasu Halk Pazarı esnaflarından Sibel Mestanlı, “Zammı çok fazla buluyoruz. Yapılan zam oranını biz tezgaha yansıtamıyoruz. Yansıttığımızda müşteri bizi suçluyor ama belediyelerin bize zam yaptığını bilmiyor. Bu zam değil, her hafta zorla paraları ver olayı oluyor. Çok şikayetçiyiz bu durumdan” diye konuştu.

“Dünya tarihinde görülmemiş, işgaliye diye her ay tapulu yerimize para ödüyoruz”

Diğer bir tezgah sahibi Mustafa Alkan, “Dünya tarihinde görülmemiş, yüzde 150 zam mı olur? Burası kendi tapulu yerimiz. İşgaliye diye her ay tapulu yerimize para ödüyoruz. Biz malımıza zam yapamıyoruz” derken Fedai Türkcan ise “Tapulu yerin işgaliyesi olmaz. Dükkana işgaliye kesiliyor mu? Buralar tapulu dükkan, belediyenin yeri değil. Eskiden işgaliye veriyorduk, idare ediyorduk” şeklinde konuştu.