Bursa’da şerit değiştirirken kararsız kalan sürücü refüje daldı. Sürücünün yaralandığı kaza anı araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Bursa-İstanbul otobanında meydana geldi. İstanbul yolu üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü, merkez istikametine dönüş yapmak istedi. Hızla ilerleyen araç sürücüsü, şerit değiştirmek istedi. Bu esnada yanında ilerleyen kamyondan dolayı kararsız kalan otomobil sürücüsü orta refüje daldı. Kaza anı araç içi kamerasına anbean yansırken, şans eseri sürücü hafif yaralandı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.