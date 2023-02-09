Adana’dan helikopterler ile Hatay’a jeneratör taşıyan Mehmetçik, dönüşte de enkazdan çıkan yaralıları hastanelere ulaştırıyor.

Adana’dan helikopterler ile Hatay’a jeneratör taşıyan Mehmetçik, dönüşte de enkazdan çıkan yaralıları hastanelere ulaştırıyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay’da kullanılması amacıyla Samandağ ilçesine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı askeri helikopterlerle jeneratörler sevk ediliyor. Sevki gerçekleştiren ekip enkaz altından çıkarılan yaralıları da Adana’ya taşıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Adana Bölgesi Ayni Bağış Koordinatörü Volkan Büyüktaş, tırların ulaşamadığı, kara yolunun tıkandığı bölgelere uçak ve helikopterlerle temel ihtiyaç malzemesi, jeneratör ve ısıtıcıları gönderdiklerini söyleyerek, "Afet Acil Durum Sosyal Yardım (ASYA) ekiplerimizle tüm operasyonu yürütmeye çalışıyoruz. Bugün itibarıyla 4 askeri helikopterin desteğiyle yaklaşık 400 jeneratörün Hatay Samandağ’a ulaştırılması planlanıyor. Bunu 1000’e çıkarmayı planlıyoruz. Bu 1000 jeneratörü ilk etapta afet bölgesine, hava yoluyla çok hızlı bir şekilde ulaştırmayı planlıyoruz" dedi.

Mehmetçik, havadan-karadan depremzedelerin yardımına koşuyor. 400 jeneratör yüklü helikopterler Samandağ ilçesindeki Çevlik İlçe Jandarma Komutanlığına indi. Buradan askerler ve kurtarma ekipleri tarafından alınarak ihtiyaç olan bölgeye gönderildi.

Hatay’a helikopterlerle yardım taşıyan Mehmetçik, dönerken de enkaz altından çıkarılan yaralıları alarak tedavi edilmeleri için hastanelere sevkini sağlıyor.

Hatay’da enkazdan çıkarılarak Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen yaralılar tedavileri için askeri helikopterlerle Adana’ya getirildi. Bu sırada el ele tutuşan 2 kadın yaralı birbirine destek oldu.