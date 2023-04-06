Kadınlarla kız çocuklarının eğitim, sağlık, kişisel gelişim ve haklarla ilgili farkındalığını arttırmak amacıyla 2013 yılından bu yana sürdürülen Kelebeğin Dünyası projesi söyleşileri devam ediyor.

Yeşim’in de yer aldığı Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi’nde ikamet eden kadınları da kapsayacak şekilde büyüyen Kelebeğin Dünyası projesi, “Güçlü kadınlar, mutlu yarınlar” sloganına uygun olarak her ay kendi alanında uzman konuşmacıları kadınlarla buluşturuyor.

Söyleşi programı çerçevesinde Karapınar Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’nde ’Markalaşma Yolculuğu’ başlıklı etkinlik organize edildi. Söyleşiye konuşmacı olarak katılan ANL Creative Ajans Marka Yöneticisi Rümeysa Gürel, Karapınarlı kadınların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, markalaşmanın önemi, yeni bir markanın oluşum süreci ve markanın sürdürülebilirliği konularında bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Bir kurumun, ürünün veya hizmetin birbirine çok benzeyen kitleleri arasında öne çıkabilmesi, ayırt edilebilir ve tercih edilebilir olabilmesi için markalaşmasının gerektiğini vurgulayan Gürel, “Markalaşmak, farklılaşmak ve kalıcı olmak için son derece önemli bir kavram. Bu kavramın meydana gelmesini sağlayan unsurlar oldukça çeşitli ve birbiriyle ilişkili. Marka oluşturulduktan sonra markalaşmak süreç ister. Tüm süreç sizin marka yolculuğunuzdur. Doğru adım ve strateji çok önemlidir.” diye konuştu.

Söyleşinin ardından Karapınarlı kadınların sorularını yanıtlayan ANL Creative Ajans Marka Yöneticisi Rümeysa Gürel’e Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur tarafından, projeye katılım ve desteğinden dolayı teşekkür sertifikası takdim edildi.