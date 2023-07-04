Konya’nın Karapınar ilçesinde bir aile, ilçelerine gelen Güney Koreli 4 üniversite öğrencisini 2 gün boyunca evinde misafir etti.

Türkiye’ye 2 hafta önce gelen Güney Koreli üniversite öğrencileri Kim Jae Hyun (27), Seon Jeong (24), Soneun Park (24) ve Goeun Kım (24) Konya’nın Karapınar ilçesine geldi. 4 Güney Koreli arkadaş Sandıklı Mahallesindeki Gönül ve İsmet Çınar çiftinin evinde 2 gün boyunca misafir oldu. Türk misafirperverliğinin gösterildiği Güney Korelilere ilçede doğal ve tarihi güzellikleri gezdirildi. Meke Gölü ve Acıgöl’ü gezen misafirler etrafta bol bol fotoğraf çekti.

İsmet Çınar, öğrencilerinden birisi daha önce mahalledeki komşularının evine misafir olduğunu belirterek, ”O komşumuz şehir dışındaydı. Biz de bunların sokakta olduğunu görünce evimizde misafir ettik. Türk insanın misafirperverliği başka bir ülkede görmek mümkün değil. 2 gün boyunca evimizde misafir edip daha sonra vedalaştık” dedi.

Kim Jae Hyun 2019 yılında hem Türkiye’ye hem de Karapınar’a geldiğini belirterek, "Acıgöl ve Meke Gölü çok güzel, Karapınar çok farklı bir coğrafyaya sahip. Doğal güzellikler çok ilgi çekici. Türk insanları misafirperver, Türk yemekleri çok güzel. Etli Ekmeği ve Kebap’ı çok sevdik. Türkiye ile Güney Kore kardeş iki ülke. Biz Türkiye’yi çok seviyoruz. Türk askeri geçmişte bizlere sahip çıktı. Kendilerine minnettarız. Çınar ailesi bize evlerini açtı. Türkiye bizim için özel bir ülke. Yine geleceğiz” şeklinde konuştu.