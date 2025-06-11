Konya’nın Karapınar ilçesinde 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi alınacak tedbirler ve yapılacak hazırlıkları görüşmek üzere İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda Kaymakamı Şenol Öztürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sınavın huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için yapılması gereken çalışmalar, görev dağılımları ve sınav günü alınacak güvenlik ve ulaşım tedbirleri detaylı bir şekilde ele alındı. Kaymakam Öztürk, sınavın öğrenciler açısından hayati bir önem taşıdığını vurgulayarak, "Öğrencilerimizin sınav günü en ufak bir olumsuzlukla karşılaşmaması için tüm kurumlarımızın azami dikkat göstermesi gerekiyor. Bu süreçte görev alacak tüm kamu personeline şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıya, Kaymakam Şenol Öztürk, Belediye Başkanı İbrahim Önal, Aydoğanlar MYO Müdürü Prof. Dr. Özcan Barış Çitil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem, İlçe Nüfus Müdürü Recep Kesik katıldı.