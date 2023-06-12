Konya’nın Karapınar ilçesinde başlayan ve 1 saat süren kuvvetli yağmur yağışı kent merkezinde caddeleri, yolları ve ekili arazileri adeta göle dönüştürdü.

İlçe merkezinde başlayan ve 1 saat süren kuvvetli yağmur yağışı nedeniyle caddeler ve yollar adette göle dönüştü. Köylerde devam eden kuvvetli yağmur ise ekili arazileri sular altında bıraktı. İlçede bir çok noktada kanalizasyon hatları tıkandı ekiplerin uzun uğraş sonucu hatlar açılabildi. Caddelerde ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri su basan yerlerde vidanjörle ile suyu boşalmaya çalıştı. Çiftçiler ilçede yaşanan son yılların en yağmurlu Haziran ayı yaşanması dolasıyla ürünlerin zarar görmesinden endişe ediyor.