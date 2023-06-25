Türkiye’de hayvancılık merkezlerinden biri olan Konya’nın Karapınar ilçesinde, hayvan sahipleri son 1 aydaki yağışlarla yeşile bürünen meralarda hayvanlarını otlatmanın sevincini yaşıyor.

Kış aylarında hayvanlarını ahır ve ağıllarda kuru ot, arpa, saman ile besleyen üreticiler, ilkbaharda havaların ısınmasıyla hayvanlarını meraya çıkardı. Karapınar’da mera varlığı 1 milyon 304 bin dekar. Türkiye’nin en kurak ilçesi Karapınar’da sonbahar ve kış mevsiminde yeteri kadar yağış alamayan üreticiler, Mayıs aylarındaki yağışlarla yüzleri güldü. Haziran ayındaki yağışlar ise kuruyan meralardaki otlara can suyu oldu. Karapınar 400 bin küçükbaş 90 binde büyükbaş hayvan bulunuyor.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Cemal Hastaoğlu, “Belli tarihe kadar yağış yetersizliğinden dolayı yeteri kadar gelişemeyen ancak Mayıs ve Haziran aylarında artan yağışlarla yeşeren meralar bizleri mutlu etti. Zira yem fiyatlarındaki pahalılık herkes tarafından biliniyor. Hayvanların meralarda otlatılması girdileri azda olsa azaltacaktır. En azında belli bir süre rahat edelim" dedi.

Cemal Hastaoğlu, ”Yağışlar öncesinde merada ot kalmamıştı. Bu nedenle hayvanlara saman ve yem vermek zorunda kalındı. Yağmurlardan sonra otlar gelişti, şimdi hayvanlarımız meraya bırakılıyor. Kış aylarında yağışın olmaması mera hayvancılığını olumsuz etkilemişti. Ancak son yağmurlarla meralar yemyeşil oldu. Kurumaya yüz tutan Meralardaki otlar yeniden canlanmaya, ot miktarları artmaya başladı. Meralardan beslenen hayvanların et ve süt verimini yem ile beslenen hayvanlara göre daha farklıdır. Bunun yanında girdi maliyetlerinde de bir azalma olacaktır. Son zamanlarda yağan yağışlar tarım ve hayvancılık açısından son derece sevindiricidir. Bundan da çok mutluluk duyuyoruz. Oğlumla birlikte koyunlar sabahın erken saatlerinde ağıldan alıp meralarda otlatıp güneş batmadan ağıla getiriyoruz” dedi.